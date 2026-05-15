Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat marți, 12 mai, la inaugurarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Gherla, județul Cluj, extinsă, reabilitată și modernizată printr-un amplu proiect cu finanțare europeană. Anul acesta, unitatea de învățământ împlinește 63 de ani de existență și tradiție în slujba educației.

Evenimentul a avut loc în prezența autorităților locale, a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj, în frunte cu inspectorul școlar general al ISJ Cluj, prof. Marinela Marc, a elevilor și profesorilor școlii, precum și a altor invitați.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârşit slujba Sfeștaniei și a binecuvântat unitatea de învățământ. Ierarhul a apreciat faptul că se investește în educație, felicitând comunitatea și pe toți cei implicați în materializarea acestui proiect. În acest sens, a subliniat importanța educației în viața copiilor, pornind de la cuvintele înțeleptului Solomon din Cartea Pildelor, capitolul 22, versetul 6: „Deprinde-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă și chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea”.

În continuare, oficialitățile prezente au evidențiat importanța investițiilor în educație și necesitatea colaborării dintre autorități, cadre didactice, elevi și părinți. Directoarea Liliana-Diana Pop a prezentat un scurt istoric al școlii și, în calitate de gazdă, a mulțumit tuturor celor implicați în proiectul de extindere, reabilitare, modernizare și dotare a unității de învățământ.

Şcoala a acordat diplome de recunoștință mai multor foști profesori și foști elevi care s-au remarcat prin rezultate deosebite. Printre cei distinși s-a numărat veteranul de război și fostul profesor de muzică Iosif Rus, în vârstă de 110 ani. La final, elevii au susţinut un program artistic.