Portret omagial dedicat părintelui Florin Bucescu, organizat la Iași, la 90 de ani de la naștere

Sala „Eduard Caudella” - Casa Balș a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași a găzduit joi seară, 14 mai, evenimentul comemorativ „Preotul conf. univ. dr. Florin Bucescu - 90 de ani de la naștere (18.05.1936 - 21.09.2019)”, dedicat memoriei cunoscutului muzicolog, etnomuzicolog și slujitor al Bisericii.

Manifestarea a reunit reprezentanți ai mediului academic, cultural și bisericesc, foști colaboratori, apropiați și oameni care l‑au cunoscut și apreciat pe părintele Florin Bucescu, evocând contribuția sa la dezvoltarea muzicologiei românești și la promovarea valorilor spirituale și culturale ale Moldovei.

Din partea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a participat pr. Constantin Sturzu, alături de cadre universitare și invitați din Iași și din străinătate, între care conf. univ. dr. Loredana Iațeșen, conf. univ. dr. Marina Vraciu, prof. etnomuzicolog Viorel Bârleanu, prof. univ. dr. Florin‑Alexandru Platon, pr. prof. Daniel Popa și Florin Casian Dănilă, din Londra, Regatul Unit.

„Astăzi omagiem nu doar un preot, un profesor, un om minunat, nu omagiem doar o adevărată instituție - putem spune că părintele profesor a fost o adevărată instituție -, cât aș zice că perpetuăm sau cultivăm o adevărată legendă. Părintele profesor Florin Bucescu a fost și rămâne o adevărată legendă printre cei care l‑au cunoscut și, iată, se transmite și celor care nu l‑au cunoscut și care află povești minunate din viața celui care a fost nu doar un profesor neconvențional, dar foarte dedicat, un cercetător erudit, dar, în același timp, foarte popular și aproape de oameni, un om care avea, pe cât de dezvoltat simț al umorului, pe atât de smerită conștiință. Eu așa l‑am cunoscut la Talpalari, am slujit împreună vreo 10 ani, i‑am văzut jertfa, i‑am văzut dragostea”, a afirmat părintele Constantin Sturzu, consilier al Sectorului de comunicare și relații publice al Arhiepiscopiei Iașilor.

În cadrul intervențiilor susținute, vorbitorii au evidențiat activitatea didactică și științifică a părintelui Florin Bucescu, dragostea sa pentru muzica bizantină și folclorul românesc, precum și apropierea de studenți și de viața Bisericii.

Evenimentul a fost întregit de momente artistice susținute de Corul psaltic „Basileus” al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași, dirijat de Pr. Iulian‑Vlad Zaltariov, de Ansamblul „Floralia” al Universității Naționale de Arte „George Enescu”, dirijat de conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă‑Bucescu, precum și de Duo‑ul instrumental „Bucescu” - Royal Conservatoire of Scotland, format din Emilian Teodor Dănilă‑Bucescu și Diana‑Ioana Hrițuleac.

„Am avut bucuria și binecuvântarea să‑l omagiem pe părintele conf. univ. dr. Florin Bucescu, tatăl meu și îndrumătorul a numeroase generații de elevi, de studenți, de seminariști, pe care i‑a călăuzit cu multă dragoste și generozitate. Cuvântul-cheie despre părintele Florin Bucescu era dragostea necondiționată pentru oameni și bucuria de a le transmite valorile profunde ale Ortodoxiei și valorile general umane. A fost o seară minunată, am avut ca invitați persoane care au fost foarte apropiate de tatăl meu, am simțit că părintele este cu noi, ne‑am bucurat să retrăim momente deosebite cu oamenii care ne‑au împărtășit detalii pe care nu aveam de unde să le cunoaștem din altă parte și sunt fericită că am avut privilegiul să mă nasc în familia Bucescu, să‑l am părinte pe tata”, ne‑a mărturisit conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă‑Bucescu, fata părintelui.

Programul comemorativ a continuat vineri, 15 mai 2026, la Paraclisul „Sfinții Dimitrie și Gheorghe” al UNAGE, unde au fost oficiate Sfânta Liturghie, slujba Parastasului și o agapă de pomenire în memoria părintelui Florin Bucescu.