Cercetași creștini ortodocși la Palatul Patriarhiei din București

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, membrii Organizației consultative internaționale a cercetașilor ortodocși creștini (DESMOS) au fost primiți la Palatul Patriarhiei din București, astăzi, 15 mai, de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal. La eveniment au participat părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal, și părintele arhid. Eugen Maftei, consilier eparhial.

Întâlnirea desfășurată la Palatul Patriarhiei a reunit reprezentanți ai cercetașilor ortodocși din România, Grecia, Cipru și Israel și a avut ca scop evidențierea importanței colaborării dintre Biserica Ortodoxă și cercetași, în vederea formării lor spirituale și morale.

În deschiderea întâlnirii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a adresat un cuvânt de bun-venit membrilor DESMOS. „Ne bucurăm să primim astăzi aici pe membrii cercetașilor ortodocși din Grecia, Israel, Cipru și România. [...] Suntem foarte bucuroși că există organizații care își desfășoară activitatea în comuniune cu Biserica Ortodoxă și care încearcă să promoveze valorile acesteia în rândul tinerilor. Este deosebit de important ca tinerii care trăiesc astăzi sub influența tehnologiei, a însingurării și a limitării relațiilor interumane să fie implicați în organizații de acest tip, în proiecte și activități care cultivă comuniunea, solidaritatea și spiritul de voluntariat. Voluntariatul în rândul tinerilor s‑a dezvoltat admirabil în ultimele decenii. [...] Noi, aici, la Patriarhie, pentru evenimente importante, avem chiar câteva sute de voluntari proveniți din facultăți foarte diferite, studenții teologi sunt minoritari, însă toți sunt profund atașați de valorile Evangheliei, iar acest lucru reprezintă pentru noi o mare speranță”, a subliniat Preasfinția Sa.

Vassilis Birtsas, secretarul general DESMOS, a punctat importanța întâlnirii desfășurate la Palatul Patriarhiei: „Astăzi, la Patriarhia Română, ne‑am întâlnit cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române, în special cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal. Această întâlnire ne‑a oferit oportunitatea de a realiza un schimb de experiență și de a identifica proiectele și inițiativele pe care le putem dezvolta împreună în viitor”, a declarat acesta.

La finalul întâlnirii, Roxana Boltașu, reprezentanta României în cadrul organizației DESMOS, a adresat mulțumiri pentru ospitalitatea și dragostea arătate cu acest prilej: „România este țară membră fondatoare încă din anul 1997, de la înființarea Organizației cercetașilor ortodocși la nivel mondial, iar eu reprezint România din anul 1999. Ne bucurăm foarte mult că am fost primiți aici, la Palatul Patriarhiei, și că vom începe o colaborare cât mai strânsă. Mulțumim Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul pentru binecuvântarea acordată activităților noastre”.

La final, Episcopul‑vicar patriarhal a primit în dar un trofeu în forma unei plante de dafin din partea lui Vassilis Birtsas și o icoană cu chipul Maicii Domnului din partea reprezentanților din Israel ai organizației. De asemenea, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, toți membrii cercetași au primit volumul intitulat „Catedrala Națională, un ideal împlinit. Repere istorice și arhitecturale”, în limbile română și engleză.