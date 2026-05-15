Slujba punerii pietrei de temelie a noii biserici din Parohia Târgu Mureș IX

Un articol de: Vasile Căpîlnean - 15 Mai 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit, joi, 14 mai, slujba punerii pietrei de temelie a Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” ce se va zidi în Parohia Târgu Mureș IX, în cartierul Aleea Carpaţi din municipiul Târgu Mureș.

În cuvântul rostit cu acest prilej, ierarhul a spus: „Astăzi, printr-o slujbă frumoasă și profundă, am invocat harul Duhului Sfânt peste acest spațiu, înfigând Cinstita Cruce chiar în locul unde va fi Sfânta Masă. Prin aceasta s-a arătat că noul lăcaș bisericesc se întemeiază pe Jertfa supremă a lui Hristos, reactualizată tainic la fiecare Dumnezeiască Liturghie. Astăzi, aici, am așezat o piatră dreptunghiulară, pe care am stropit-o cu agheasmă, turnând, apoi, peste ea untdelemn sfințit. Un astfel de ritual, fundamentat biblic, a exprimat faptul că lăcașul de cult se edifică pe Hristos Însuși, numit de Sfântul Apostol Pavel «Piatra cea din capul unghiului»”.

La finalul slujbei, Vasile Palcu, binefăcător al parohiei, a primit din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, Ordinul „Credință și Unire”, în semn de apreciere pentru slujirea rodnică și folositoare a Bisericii lui Hristos.

Construirea noii biserici reprezintă dorința comunității credincioșilor din Parohia Târgu Mureș IX încă din 1991, anul înființării unității administrativ-bisericești. Edificiul eclesial va fi amplasat pe un teren oferit prin bunăvoința autorităților locale, situat pe str. Pavel Chinezu nr. 10. Noua biserica va avea o suprafață de aproximativ 250 metri pătraţi și va fi construită în formă de cruce greacă înscrisă. În prezent, serviciile religioase din Parohia Târgu Mureș IX sunt oficiate în Biserica „Sfântul Arhanghel Mihail” din centrul municipiului. Începând cu data de 1 februarie 2022, comunitatea de aici este păstorită de pr. Daniel Bexa.

 

