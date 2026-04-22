Au fost deshumate moaștele Sfintei Blandina de la Iași

Moaștele Sfintei Mărturisitoare Blandina au fost deshumate miercuri, 22 aprilie, la Cimitirul „Eternitatea” din Iași, în cadrul unei slujbe oficiate de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Etapa care a avut loc în această dimineață face parte din procesul liturgic și administrativ specific canonizării noilor sfinți ai Bisericii noastre, deshumarea fiind un moment important în rânduiala de cinstire a sfinților.

După deshumare, sfintele moaște au fost așezate în câteva lădițe special realizate pentru această rânduială și au fost duse la Catedrala veche „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” pentru o scurtă rugăciune.

La final, Preasfințitul Părinte Veniamin și-a exprimat bucuria și recunoștința pentru participarea la acest eveniment binecuvântat:

„De foarte multe ori, Sfânta Blandina era cea care îi încuraja pe ceilalți. Ea trecuse prin foarte multe greutăți și știa neputințele oamenilor, se străduia să-i ajute, făcea colecte pentru a-i ajuta pe cei cu mulți copii sau aflați în situații foarte dificile, oamenii având foarte mare încredere în ea și dându-i câte un pomelnic ca să se roage pentru ei sau ca să ducă pomelnicul la Sfânta Parascheva. Din viața ei reținem faptul că Sfânta Parascheva s-a arătat de mai multe ori și i-a îndeplinit rugăciunile. A aflat de la Sfânta ceea ce avea să se întâmple, că va fi ocrotită de ea și să nu deznădăjduiască, să meargă și să facă lucrarea lui Hristos. […] În această zi de mare bucurie duhovnicească pentru Iași, ne rugăm lui Dumnezeu să primească dragostea noastră și să ne îndrume și nouă pașii prin viață, ca asemenea Sfintei Mărturisitoare Blandina, să rămânem statornici în credință în orice împrejurare, să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate bucuriile și darurile pe care le revarsă asupra noastră, dar mai ales să fim păstrători ai valorilor credinței noastre ortodoxe, pentru că astfel menținem legătura cu Dumnezeu, cu cei din comunitatea noastră, cu sfinții, cei care sunt casnicii Lui. Mulțumesc Înaltpreasfințitului Părinte Teofan pentru binecuvântarea și dragostea pe care ne-a arătat-o ca să fim prezenți la acest moment de mare bucurie duhovnicească, mulțumesc Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul pentru bucuria și dragostea de a fi astăzi împreună, mulțumim și dumneavoastră, preoților, călugărilor, maicilor, credincioșilor, care ne arătați dragostea și evlavia pe care o aveți față de sfinții noștri români, care lucrează în chip minunat și ne arată că Domnul ocrotește poporul român și țara noastră”.

Sfânta Blandina a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în iulie 2025, alături de alte 15 sfinte femei românce cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării lor a avut loc anul acesta, la Catedrala Patriarhală, în data de 6 februarie.

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina va avea loc dumincă, 17 mai, la Catedrala Mitropolitană din Iași, și pe 23 mai, la Chișinău.

Sfânta Mărturisitoare Blandina a trecut la cele veșnice pe 24 mai 1971. În ziua înmormântării, zeci de preoți, monahi, credincioși și oameni simpli au venit să-i aducă un ultim omagiu.