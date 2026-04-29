Proclamările locale ale canonizărilor celor șase sfinte femei din Arhiepiscopia Iașilor

Data: 29 Aprilie 2026

La începutul acestui an, pe 6 februarie 2026, a avut loc la Patriarhia Română solemnitatea proclamării generale a canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă, canonizare aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din 1 iulie 2025.

Între cele 16 sfinte femei se numără și șase sfinte propuse spre canonizare de Arhiepiscopia Iașilor, după cum urmează:

- Schimonahia Mavra de pe muntele Ceahlău (sec. XVII-XVIII), cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău și cu cinstire în data de 4 mai;

- Blandina Gobjilă (1906-1971), învățătoare, 15 ani deportată în Siberia, cu titulatura de Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași și cu cinstire în data de 24 mai;

- Olimpiada Tănase (1880-1967), mama Cuviosului Petroniu de la Prodromu, cu titulatura de Sfânta Olimpiada din Fărcașa și cu cinstire în data de 4 iulie;

- Schimonahia Nazaria, prima stareță a Mănăstirii Văratec (1697-1814), cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Nazaria de la Văratic și cu cinstire în data de 17 august;

- Schimonahia Olimpiada, ctitora Mănăstirii Văratec (1757-1842), cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Olimpiada de la Văratic și cu cinstire în data de 17 august;

- Monahia Elisabeta (Safta) Brâncoveanu (1776-1857), cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Elisabeta (Safta) Brâncoveanu și cu cinstire în data de 17 august;

Așa cum este rânduiala, proclamarea canonizării acestor sfinte se va face anul acesta și la nivel local, după următorul program, transmis de Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor:

4 mai – Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău (la Mănăstirea Durău);

17 mai – Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași (la Catedrala Mitropolitană din Iaşi);

4 iulie – Sfânta Olimpiada de la Farcașa (în Parohia Farcașa, jud. Neamț);

16 august – Sfintele Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta (Safta) Brâncoveanu de la Văratic (la Mănăstirea Văratic, jud. Neamț).

Solemnitatea proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău va avea loc la Mănăstirea Durău luni, 4 mai 2026, la finalul Sfintei Liturghii. Cu o zi înainte, duminică, 3 mai 2026, începând cu ora 18:00, va fi săvârşită slujba de Priveghere.