Bucurie duhovnicească pentru argeșeni

Bucurie duhovnicească pentru argeșeni

Data: 30 Martie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat duminică, 29 martie, în mijlocul credincioșilor de la Schitul „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului” și „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”, situat în satul Oești‑Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș, se arată pe arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro. Cu acest prilej de aleasă bucurie duhovnicească, chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în noua biserică a așezământului monahal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența credincioșilor veniți să participe la slujbă și să primească binecuvântare arhierească.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a vorbit credincioșilor despre viața Sfintei Maria Egipteanca, model de pocăință și nevoință duhovnicească. Ierarhul a evidențiat faptul că aceasta a petrecut zeci de ani în pustiu, în rugăciune, post și luptă cu ispitele, ajungând la o înaltă stare de sfințenie prin pocăință sinceră și iubire de Dumnezeu.

 

