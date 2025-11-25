Cadru didactic al Universității „Aristotel” din Salonic la București

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a primit, în perioada 17‑21 noiembrie, vizita profesoarei dr. Vasiliki Mitropoulou, de la Facultatea de Teologie a Universității „Aristotel” din Salonic.

Vizita cadrului didactic a avut loc în cadrul programului Erasmus Plus, în baza unui acord între cele două facultăți de teologie ortodoxă partenere. În una din zile, profesoara din Grecia a ținut și o prelegere în fața studenților facultății, oferindu‑le acestora mai multe detalii despre sistemul educațional religios din Grecia.

„Profesoara Vasiliki Mitropoulou, cadru didactic al Departamentului de cult, educație creștină și administrație bisericească, este și coordonator al programului Erasmus Plus la nivelul Facultății de Teologie din Salonic și, în această calitate, le‑a prezentat studenților teologi români oportunitățile, condițiile și avantajele privind efectuarea de stagii de studii în cadrul Universității «Aristotel» din Salonic. Un punct de interes special a fost prezentarea, din partea profesoarei Mitropoulou, a situației învățământului religios din Grecia, domnia-sa fiind specializată în didactica predării religiei, în elaborarea de materiale didactice și de strategii privind contribuția educației religioase într‑o societate cu multiple provocări, cum este Europa contemporană”, ne‑a declarat lect. univ. dr. Octavian Gordon, profesor de latină și de greacă veche la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, care a beneficiat de multiple stagii didactice și de cercetare la Universitatea „Aristotel” din Salonic și a intermediat această vizită.

Pentru organizarea acestui eveniment au contribuit și alte cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, precum pr. lect. univ. dr. Cosmin‑Daniel Pricop, decanul facultății; pr. lect. univ. dr. Alexandru Atanase Barna, responsabilul programului Erasmus în cadrul facultății bucureștene; pr. conf. univ. dr. Vasile Crețu și pr. lect. univ. dr. Silviu Tudose.