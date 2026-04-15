Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Capela Mausoleului Eroilor de la Mărășești și‑a serbat al doilea hram

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 15 Aprilie 2026

În a treia zi de Paști, marți, 14 aprilie, capela Mausoleului Eroilor de la Mărășești, județul Vrancea, și‑a sărbătorit al doilea hram, închinat praznicului Învierii Domnului. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de șase clerici: pr. Mădălin‑Marius Alexe, consilier eparhial; pr. Cristian Asănache și pr. Cătălin Andreiu, protoierei ai protopopiatelor Râmnicu Sărat, respectiv Buzău I; pr. Alexandru Savin, slujitor la Catedrala Unirii din Focșani; arhid. Laurențiu Manea și diac. Anastasie Ion, inspector eparhial.

La slujbă au participat pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial, părinți consilieri de la Centrul eparhial, protoierei, oficialități locale, precum și membre ale Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a reliefat sensurile pasajului evanghelic despre întâlnirea lui Hristos Cel înviat cu ucenicii Luca și Cleopa, pe drumul spre Emaus (Luca 24, 12‑35). Părintele Arhiepiscop Ciprian a explicat modul pedagogic în care Mântuitorul li S‑a descoperit acestora, mai întâi prin tâlcuirea Scripturilor și apoi prin frângerea pâinii - prima Sfântă Liturghie după Înviere -, moment în care ucenicii L‑au recunoscut pe Domnul în actul euharistic. Totodată, chiriarhul a evocat jertfa eroilor care își dorm somnul de veci în acest mausoleu, subliniind simbolismul troparului pascal incrustat pe criptele lor ca mărturie a nădejdii în viața veșnică. În contextul frământărilor și războaielor actuale, Înaltpreasfinția Sa i‑a îndemnat pe credincioși să rămână neclintiți în fața ispitelor vremii și să le transmită copiilor lumina credinței și dragostea față de patrimoniul spiritual lăsat de înaintași.

Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei a oferit răspunsurile la strană.

 

Citeşte mai multe despre:   Mausoleul Eroilor Mărășești  -   hram  -   IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri