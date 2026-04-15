Capela Mausoleului Eroilor de la Mărășești și‑a serbat al doilea hram

În a treia zi de Paști, marți, 14 aprilie, capela Mausoleului Eroilor de la Mărășești, județul Vrancea, și‑a sărbătorit al doilea hram, închinat praznicului Învierii Domnului. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de șase clerici: pr. Mădălin‑Marius Alexe, consilier eparhial; pr. Cristian Asănache și pr. Cătălin Andreiu, protoierei ai protopopiatelor Râmnicu Sărat, respectiv Buzău I; pr. Alexandru Savin, slujitor la Catedrala Unirii din Focșani; arhid. Laurențiu Manea și diac. Anastasie Ion, inspector eparhial.

La slujbă au participat pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial, părinți consilieri de la Centrul eparhial, protoierei, oficialități locale, precum și membre ale Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a reliefat sensurile pasajului evanghelic despre întâlnirea lui Hristos Cel înviat cu ucenicii Luca și Cleopa, pe drumul spre Emaus (Luca 24, 12‑35). Părintele Arhiepiscop Ciprian a explicat modul pedagogic în care Mântuitorul li S‑a descoperit acestora, mai întâi prin tâlcuirea Scripturilor și apoi prin frângerea pâinii - prima Sfântă Liturghie după Înviere -, moment în care ucenicii L‑au recunoscut pe Domnul în actul euharistic. Totodată, chiriarhul a evocat jertfa eroilor care își dorm somnul de veci în acest mausoleu, subliniind simbolismul troparului pascal incrustat pe criptele lor ca mărturie a nădejdii în viața veșnică. În contextul frământărilor și războaielor actuale, Înaltpreasfinția Sa i‑a îndemnat pe credincioși să rămână neclintiți în fața ispitelor vremii și să le transmită copiilor lumina credinței și dragostea față de patrimoniul spiritual lăsat de înaintași.

Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei a oferit răspunsurile la strană.