Capela Spitalului Municipal Lugoj, redată comunității

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a poposit duminică, 26 iulie, în mijlocul credincioșilor din Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”-Cotu Mic din Lugoj, judeţul Timiş, unde a săvârșit o slujbă de binecuvântare la capela Spitalului Municipal Lugoj, recent renovată și redeschisă pentru pacienți, cadre medicale și aparținători.

Mitropolitul Banatului a rânduit ca Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon să devină al doilea ocrotitor al capelei, alături de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. În cadrul slujbei, a fost citit Acatistul Sfântului Pantelimon, au fost binecuvântate lucrările de restaurare, iar clopotul și troița din lemn de stejar amplasate în curtea capelei au fost sfințite.

La eveniment au fost prezenţi părintele paroh Alin Vărzaru, părintele Ion Last, părintele Mihai Copil, de la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Lugoj, și părintele Silviu Iordache, de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”. Au participat, de asemenea, primarul municipiului Lugoj, Călin Dobra, membri ai Consiliului local, precum și numeroși credincioși și binefăcători care au contribuit la renovarea capelei.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Ioan a evocat viața și jertfa Sfântului Pantelimon, îndemnându‑i pe cei prezenți să ceară ajutorul sfinților în vreme de boală și încercare. Totodată, i‑a încurajat pe credincioși să nu înceteze să săvârșească fapte bune, subliniind că orice gest de iubire și milostenie este, înaintea lui Dumnezeu, o adevărată minune.

Capela Spitalului Municipal Lugoj are o însemnătate aparte pentru comunitatea din cartierul Cotu Mic. Înainte de ridicarea actualei biserici parohiale, aici erau oficiate slujbele religioase pentru credincioșii din zonă. Părintele paroh Alin Vărzaru și‑a amintit cu emoție perioada în care a slujit în acest spațiu, înainte ca întreaga comunitate să se mute în noul lăcaș de cult. Dincolo de valoarea sa istorică pentru parohie, capela reprezintă un loc de rugăciune și alinare pentru bolnavii internați, pentru personalul medical și pentru familiile acestora. Deschisă permanent, ea oferă tuturor posibilitatea de a găsi liniște sufletească și sprijin duhovnicesc în momente de încercare.

Redeschiderea capelei a fost posibilă în urma îndemnului adresat, în urmă cu aproximativ un an, de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, care a dorit ca acest spațiu să‑și recapete rolul de loc al rugăciunii în incinta spitalului. Inițiativa a fost îmbrățișată de conducerea Spitalului Municipal Lugoj, de autoritățile locale și de numeroși oameni de bună-credință. Managerul unității medicale, dr. Cătălin Bălan, a sprijinit demersul de renovare, iar prin implicarea multor binefăcători capela a fost restaurată și redată circuitului liturgic.

Pentru a întări activitatea pastorală din cadrul spitalului, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan l‑a rânduit pe părintele Ion Last să se ocupe de asistența religioasă a bolnavilor și a personalului medical. Acesta va săvârși periodic Sfinte Liturghii, slujbe și rugăciuni pentru cei aflați în suferință, precum și pentru toți cei implicați în actul medical.

Capela Spitalului Municipal Lugoj este un model de colaborare între Biserică, comunitate și autoritățile locale, dovedind încă o dată că unitatea și implicarea pot aduce nu doar reînnoirea unui loc de cult, ci și speranță celor care au cea mai mare nevoie de ea. Acest spațiu deschis, primitor și binecuvântat devine, zi de zi, un ajutor neprețuit pentru cei aflați în nevoie, sub ocrotirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a Sfântului Mare Mucenic Pantelimon.