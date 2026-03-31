Catedrala Națională, locul de unde începe Pelerinajul de Florii în Capitală

Sărbătoarea Floriilor este prefațată în București și Ploiești de un pelerinaj care va avea loc sâmbătă, 4 aprilie 2026. În Capitală, procesiunea clerului și a credincioșilor cu stâlpări și icoana Intrării Domnului în Ierusalim se va desfășura pe un nou traseu, de la Catedrala Națională către Catedrala Patriarhală istorică. Mai multe informații despre acest eveniment duhovnicesc care ne pregătește pentru Florii, dar și pentru Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului Hristos a oferit părintele Ștefan Zară, consilier eparhial la Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Noutatea Pelerinajului de Florii din București de anul acesta vine din schimbarea traseului pe care se va desfășura, evidențiindu-se Catedrala Mântuirii Neamului ca loc de plecare a procesiunii ce vestește cetății pregustarea biruinței morții care va fi proclamată deplin la Învierea Domnului.

„Dacă eram obișnuiți ca în anii trecuți să pornim de la Mănăstirea Radu Vodă către Catedrala Patriarhală istorică, iată că, începând cu anul acesta, vom porni de la Catedrala Națională către Catedrala Patriarhală istorică. Cred că acest nou traseu oferă și o semnificație mai profundă. Credincioșii, pelerinii, vor putea înțelege la un nivel mai adânc semnificația pelerinajului, căci iată, pornim de pe o colină, de pe Dealul Arsenalului. La începutul Postului Mare, coborând, încercăm să arătăm coborârea în noi înșine, starea de pocăință. Coborâm către străzile cetății unde vestim necesitatea schimbării lăuntrice și apoi, împreună, într‑un efort ascetic, încercăm să urcăm pe Colina Bucuriei, un urcuș duhovnicesc, acolo unde iată ne întâlnim chiar cu Drumul Crucii. Pelerinajul acesta de Florii chiar face marcajul între sfârșitul perioadei de post al Păresimilor, a postului celor 40 de zile, a ceea ce numim Postul cel Mare, și începutul unei săptămâni cu o semnificație duhovnicească deosebită, Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului”, a spus părintele Ștefan Zară, consilier eparhial.

Procesiunea va începe la Catedrala Mântuirii Neamului cu slujba Vecerniei praznicului Floriilor și cu tradiționala sfințire a stâlpărilor și ramurilor verzi care vor fi împărțite slujitorilor și credincioșilor.

„Evenimentul va debuta la ora 15:00, când va începe slujba Vecerniei, concomitent pe platoul din fața Catedralei Naționale și la Catedrala Patriarhală istorică. La ora 16:00 se va săvârși rugăciunea de sfințire a stâlpărilor, după care, în jurul orei 16:15, după ce stâlpările au fost împărțite credincioșilor, se va porni în procesiune pe noul traseu. Delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru a săvârși slujba Vecerniei la Catedrala Națională și pentru a însoți pelerinii în această procesiune va fi Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal. Procesiunea se va desfășura pe un nou traseu. Se va porni pe strada Izvor către Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, acolo unde va avea loc prima oprire pentru un moment scurt de rugăciune, după care pe Calea 13 Septembrie se va coborî către bulevardul Libertății. Apoi, din Piața Constituției pe bulevardul Unirii se va ajunge în Piața Unirii, la baza Dealului Patriarhiei, acolo unde la Crucea Brâncovenească se va desfășura cea de‑a doua oprire, un alt moment de rugăciune. În jurul orei 17:45 procesiunea va ajunge la Catedrala Patriarhală istorică, unde pelerinii vor fi întâmpinați de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care după ce va sfinți icoana praznicului Intrării Domnului în Ierusalim și iconițele ce vor fi împărțite credincioșilor, va rosti o rugăciune de binecuvântare a pelerinilor, după care va așeza în inimile pelerinilor un cuvânt de învățătură”, a explicat părintele Ștefan Zară.

Accesul credincioșilor este permis în curtea și pe esplanada Catedralei Naționale. Datorită lucrărilor care continuă la pictura în mozaic a lacașului, precum și la celelalte componente ale lăcașului, accesul pelerinilor în interiorul Catedralei Mântuirii Neamului nu este permis. „În curtea Catedralei Mântuirii Neamului se poate intra pentru că acolo au fost deschise recent două noi magazine bisericești ale Serviciului de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor care a venit, și de această dată, în întâmpinarea pelerinilor care vor putea achiziționa icoane, suveniruri și a alte obiecte pentru a marca acest moment”, a mai spus părintele consilier eparhial la Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Credincioșii din Ploiești și din județul Prahova care nu pot ajunge în Capitală pot participa sâmbătă la un Pelerinaj de Florii care se va desfășura în orașul Ploiești.

„În Arhiepiscopia Bucureștilor, în aceeași zi, în ajunul praznicului Intrării Domnului în Ierusalim, se va desfășura un alt doilea pelerinaj pentru cele 5 protopopiate din județul Prahova. În municipiul Ploiești, se va porni pe un traseu tradițional de la Biserica «Sfântul Gheorghe»-Vechi către biserica Parohiei „Sfântul Vasile”, iar delegatul Părintelui Patriarh Daniel la pelerinajul din județul Prahova va fi Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor”, a arătat părintele Ștefan Zară.