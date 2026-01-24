Celebrarea Unirii Principatelor Române la Iași

În Capitala Moldovei, manifestările prilejuite de celebrarea Unirii Principatelor Române au început în această după-amiază, în Piața Unirii. La evenimentele din acest an au participat Nicușor Dan, Președintele României, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, precum și oficialități locale și centrale. De la ora 17:30, la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”, a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru domnitorul Alexandru Ioan Cuza și pentru toți cei care au contribuit la înfăptuirea acestui moment istoric.

Mai târziu decât în alți ani, ceremonia solemnă dedicată momentului de la 24 ianuarie 1859 a avut loc în jurul orei 15:00, în zona Pieței Unirii. Manifestarea a început cu prezentarea onorului de către militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” și intonarea Imnului Național. În continuare, șeful statului, Nicușor Dan, le-a transmis ieșenilor că o societate mai prosperă presupune implicare și dialog din partea cetățenilor:

„Să ne bucurăm și să fim recunoscători celor care acum 167 de ani au înfăptuit un eveniment istoric, care au reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor comunităților. Și a fost un efort al clasei politice, dar a fost, de fapt, un efort al întregii societăți. Citez din Mihail Kogălniceanu: «Unirea este actul energic al întregii națiuni române». Dacă suntem aici, cred că trebuie să ne întrebăm, mai ales în contextul acestei falii din societate, ce este unirea și ce putem face noi pentru ca România să își regăsească o armonie socială. […] Trebuie să facem fiecare dintre noi un efort pentru ca, dincolo de a ne face meseria de a fi cetățeni responsabili, să reușim să dialogăm, să privim în ansamblu societatea noastră, și toți împreună să contribuim în a o face mai bună, mai prosperă. Asta este din respect față de cei care au făcut unirea acum mulți ani, este ceea ce trebuie să facem noi. Să facem o societate care reușește să comunice, să facem o societate care să reușească să își vadă interesele și să le negocieze cu partenerii și cu țările cu care evident suntem în contact, să își vadă interesul, și, mai ales, noi toți împreună să constituim o societate.

Asta este unirea, dezideratul unirii în 2026. Pentru că intrăm într-o competiție grea, competiție geopolitică grea, și, în competiția asta, vor avea succes acele societăți care vor reuși să își pună energiile împreună.

Eu sunt optimist pentru România, eu sunt optimist că avem toți maturitatea să facem acea societate în care copiii noștri să vrea să rămână aici. La mulți ani România!”

La rândul său, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare, evocând marele moment istoric:

„«Acolo unde este unire acolo a poruncit Domnul binecuvântarea şi viaţa până în veac», spunea Prorocul David cu milenii în urmă. Unirea din 5 și 24 ianuarie 1859 a fost posibilă prin ajutorul lui Dumnezeu și a unor oameni curajoși, cu viziune. O singură tristețe umbrea evenimentul Unirii: doar o parte a Moldovei s-a unit cu Țara Românească. Este, poate, șansa generației actuale să împlinească, fie și în parte, ceea ce nu s-a desăvârșit atunci sau s-a pierdut între timp.

Cu gând de recunoștință față de făuritorii Unirii din 1859 și 1918, cu dor față de românii din Răsărit sau cei din diaspora, cu speranță pentru mai bine în interiorul țării, Îl rugăm pe Dumnezeu să ne inspire, să ne ierte și să ne dăruiască putere, pentru a ne înscrie în planul Său pentru această țară”.

Ceremonia a continuat cu depunerea coroanelor de flori la statuia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, iar la final cei prezenți au asistat la tradiționala paradă militară, susținută de structurile MApN, MAI și ANP din județ.

De la ora 17:30, Președintele României împreună cu Mitropolitul Moldovei și Bucovinei s-au rugat la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” pentru sufletele celor care au înfăptuit Unirea de la 1859 și au depus coroane de flori la mormântul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza aflat în incinta sfântului lăcaș.

De la ora 18:00 a avut loc retragerea cu torțe a militarilor din Garnizoana laşi și a forțelor Ministerului Afacerilor Interne pe traseul Muzeul Unirii - Piaţa Unirii – Bulevardul și Pietonalul Ştefan cel Mare și Sfânt - Palatul Culturii.

Dubla alegerea a lui Cuza a fost un moment de mare semnificație istorică. Comemorarea acestui eveniment este menită să mențină vie memoria unității și a demnității naționale a poporului român.