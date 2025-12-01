Ceremonia militară de 1 Decembrie la Arcul de Triumf

Zeci de mii de români au sărbătorit în acest an Ziua Națională, marcând 107 ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918. În marile orașe ale țării au fost organizate parade militare și ceremonii menite să îi onoreze pe eroii care și‑au jertfit viața pentru împlinirea idealului de unitate națională.

La București, în Piața Arcului de Triumf, astăzi, 1 decembrie, a avut loc tradiționala paradă militară, prilejuită de împlinirea a 107 ani de la momentul istoric al Marii Uniri. Pe sub monumentul‑simbol au defilat peste 2.900 de militari din diferite structuri, MApN, MAI, SRI și SPP, alături de detașamente ale aliaților NATO, aflați pe teritoriul țării noastre în cadrul programelor de colaborare și antrenament.

Alături de militari, au trecut pe sub Arcul de Triumf și soldați veterani răniți în misiunile din Irak și Afganistan. Dispozitivul de tehnică militară a cuprins peste 150 de vehicule, iar cerul a fost brăzdat de aeronave ale Forțelor Aeriene Române, spre încântarea copiilor, părinților și a miilor de români de toate vârstele veniți să celebreze sărbătoarea țării lor.

La manifestarea din Capitală au participat președintele României, Nicușor Daniel Dan, prim‑ministrul Ilie Bolojan, președinții celor două Camere ale Parlamentului, reprezentanți ai autorităților centrale şi locale și ai cultelor religioase din țară. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la parada militară a fost Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑vicar patriarhal.

Armata Română a defilat cu tehnică militară modernă, achiziționată în ultimii ani și intrată recent în operare. Printre echipamentele prezentate s‑au numărat transportoarele blindate Piranha 5, sistemele de rachete HIMARS și Patriot, precum și vehiculele ușoare Polaris Dagor, intrate recent în dotarea Forțelor pentru Operații Speciale și transportabile pe cale aeriană pentru misiuni în zone greu accesibile.

La finalul ceremoniei, publicul prezent în zona Arcului de Triumf a putut vizita standurile expoziționale cu tehnică militară amplasate în zonă, primind explicații suplimentare din partea militarilor.