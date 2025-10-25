Ceremonie militară și religioasă în Parcul Carol I de Ziua Armatei Române

Ziua Armatei Române a fost sărbătorită astăzi, 25 octombrie, și în București, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I. La ceremonia militară și religioasă dedicată acestei zile au participat: președintele Senatului, Mircea Abrudean; ministrul apărării naționale al României, Liviu‑Ionuț Moșteanu; primarul interimar general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, precum și numeroși miniștri, senatori, deputați și reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale și ai altor autorități.

După intonarea Imnului Național, un sobor de preoți militari a oficiat o slujbă de pomenire în cinstea tuturor eroilor români care au suferit și și‑au jertfit viața pentru apărarea neamului și a credinței strămoșești. La eveniment a fost prezent și Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În continuarea evenimentului, în cadru solemn, au fost rostite mesajele din partea autorităților prezente. Ceremonia s‑a încheiat cu schimbarea gărzii la Mormântul Ostașului Necunoscut și depunerea de coroane de flori.

Pe parcursul evenimentului, aeronave militare ale Forțelor Aeriene Române au survolat zona în care se află monumentul.

Ziua Armatei Române este marcată în principalele garnizoane din țară, în bazele militare din teatrele de operații, precum și în statele unde România are atașați ai apărării sau reprezentanțe permanente, potrivit mapn.ro.

La 25 octombrie 1944, Armata Română a eliberat ultimele teritorii aflate sub ocupație străină, în nord‑vestul Transilvaniei, în timpul celui de‑Al Doilea Război Mondial. După eliberarea țării, militarii români au continuat lupta pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, contribuind la victoria finală din 9 mai 1945, care a marcat sfârșitul războiului în Europa. În total, aproximativ 540.000 de militari români au fost mobilizați în campaniile din timpul războiului, dintre care peste 90.000 și‑au pierdut viața, aproape 60.000 au fost declarați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți.

Forțele Terestre îl au ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, sărbătorit la 23 aprilie, Aviația Militară îl cinstește pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, la 20 iulie, iar Marina Română o prăznuiește pe Maica Domnului în data de 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

În această seară, între orele 19:00 și 22:00, va avea loc tradiționala retragere cu torțe, pe traseul Palatul Cercului Militar Național - Bd. Regina Elisabeta - Splaiul Independenței - Bd. Iuliu Maniu - sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.