Chipuri de părinți duhovnicești evidențiate clericilor din București și Ilfov

În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a avut loc astăzi, 10 noiembrie, prima sesiune a conferinței pastoral‑misionare de toamnă a clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor. La întâlnirea prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au participat preoții din protoieriile din Capitală și din județul Ilfov, preoți de caritate, din instituțiile de învățământ, preoți militari și slujitori la cimitirele de stat. În deschiderea conferinței, Patriarhul României a rostit cuvântul intitulat: „Patru exemple de duhovnici isihaşti și mărturisitori ai Ortodoxiei în timpul regimului comunist”.

Conferința pastoral‑misionară de toamnă a debutat cu Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum săvârșite în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”‑Nou, Paraclis Patriarhal, din București, de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de preoți din cele șase protopopiate ale Capitalei, dirijați de pr. asist. univ. dr. Alexandru Marius Dumitrescu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”.

Clericii s‑au deplasat apoi la Palatul Patriarhiei, unde au avut loc lucrările conferinței. În deschidere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul intitulat: „Patru exemple de duhovnici isihaşti și mărturisitori ai Ortodoxiei în timpul regimului comunist”.

În continuare, au fost prezentate trei referate cu teme adaptate „Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea”.

Primul referent a fost pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, vicar eparhial onorific și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, care a prezentat tema: „Considerații despre Crezul ortodox, formulat de sinoadele ecumenice, în opera Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae”.

„Considerațiile de ordin istoric, dogmatic și liturgic‑spirituale formulate de Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae cu referire la Crezul Bisericii pe care le‑am expus și analizat dovedesc importanța, semnificația și actualitatea Simbolului niceo‑constantinopolitan pentru credința, spiritualitatea și viața Bisericii. Ele sunt mărturia concretă a sintezei unice realizate de sfântul nostru dascăl de teologie, recent canonizat, între dogma, spiritualitatea și Liturghia Bisericii, prin care el a reușit să surprindă și să exprime specificul credinței și vieții duhovnicești ale Bisericii Ortodoxe. Cunoașterea lor nu este rezervată doar teologilor sau clericilor, ci întregii plerome a Bisericii, cu atât mai mult cu cât întregul corp al Bisericii a păstrat cu fidelitate și a mărturisit cu consecvență de‑a lungul secolelor credința apostolică în integritatea ei, reflectată și trăită în cultul și spiritualitatea Bisericii. Este datoria tuturor generațiilor de creștini să cunoască, să apere și să mărturisească în comuniunea Bisericii și în societatea în care trăiesc adevărul creștin mântuitor, cel care ne asigură un destin etern comun, în iubirea și comuniunea Sfintei Treimi”, a spus pr. profesor Ștefan Buchiu.

Al doilea referat a aparținut părintelui arhim. Antipa Burghelea, secretarul Mănăstirii Antim, care a prezentat referatul „Practici pastorale în slujirea preoțească a Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim”: „Privitor la lucrarea sa pastoral‑misionară de excepție, trebuie spus încă de la început că Sfântul Sofian a fost foarte atașat de viața liturgică. De‑a lungul vieții sale, a observat că participarea deasă la sfintele slujbe l‑a ajutat foarte mult să dobândească un duh de evlavie, să înțeleagă unele lucruri tainice ale credinței noastre și să revină pe o cale bună atunci când va fi avut și el momente mai dificile. Părintele iubea așa de mult sfintele slujbe încât învățase pe de rost părți importante din cele șapte laude, pe care le rostea sau le cânta inclusiv când era pe schelele bisericilor, pictând împreună cu ucenicii”.

Ultima prezentare, cu titlul „Paternitatea și filiația în relația dintre duhovnic și ucenic potrivit Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu”, a aparținut pr. drd. Radu‑Victor Hagiu, inspector eparhial la Sectorul cultural și comunicații media.

„În concepția ascetică și practica athonită, paternitatea duhovnicească recapitulează toată taina mântuirii, în care părintele duhovnicesc, chip al «Păstorului celui bun», având ca dar harisma prorocească și de mijlocire, continuă lucrarea izbăvitoare a Mântuitorului Hristos. Desigur, caracterul sacramental și bisericesc al paternității duhovnicești permite accentuarea relației personale dintre duhovnic și ucenic, după modelul Sfintei Treimi, potrivit căruia ascultarea constituie expresia iubirii dumnezeiești și imitare a modului de existență trinitar, prin care omul împlinește voia lui Dumnezeu pentru el. Sfinții Părinți învățau că «nimeni nu trebuie să poruncească păstoriților săi lucruri pe care el însuși nu le‑a săvârșit». Așa și Sfântul Cuvios Dionisie, părinte duhovnicesc și stareț al vremurilor noastre, a exprimat tradiția vie a Bisericii, vorbind din experiență”, a spus părintele inspector eparhial.

După susținerea referatelor, cei trei vorbitori au primit, din partea Întâistătătorului Bisericii noastre, Diploma şi medalia anului 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române.

Toți clericii au primit, la final, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel volumul „Catedrala Națională, un ideal împlinit” și cartea „Florilegiu patristic despre sfintele icoane”, apărute la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.

Mâine, 11 noiembrie, în același loc, se va desfășura cea de‑a doua sesiune a conferinței, la care vor participa clericii din protopopiatele și instituțiile sociale, de învățământ și militare din județul Prahova.