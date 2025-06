Cinci arhierei au liturghisit la hramul Catedralei Mitropolitane din Sibiu

La praznicul Sfintei Treimi, mulţimi de credincioşi au sărbătorit hramul Catedralei Mitropolitane din Sibiu împreună cu soborul de arhierei, preoţi şi diaconi. La finalul Sfintei Liturghii, trei ostenitori ai Bisericii au primit diplome de aleasă cinstire.

Soborul a fost condus de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, alături de care s‑au aflat Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul Nestor, Episcopul Devei şi Hunedoarei, şi Preasfinţitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereul‑vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei. Din sobor au făcut parte decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, pr. conf. univ. dr. Constantin Oancea, cadre didactice de la facultatea sibiană, membri ai Administraţiei eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului, protopopi, precum şi slujitorii Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost date de membrii Corului „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza, împreună cu membrii Corului „Anastasis” al Catedralei Episcopale din Deva, dirijat de Paul Dorin Kladni. Au participat la Sfânta Liturghie oficialităţi centrale şi locale, precum şi numeroşi oaspeţi.

Pronia Sfintei Treimi

Cuvântul de învăţătură de la Sfânta Liturghie a fost rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu. Ierarhul a prezentat pe larg învăţătura ortodoxă despre Sfânta Treime, aşa cum este mărturisită în Sfânta Scriptură, în scrierile Sfinţilor Părinţi şi aşa cum este formulată în Simbolul de Credinţă.

„Această mărturisire este esenţială în credinţa noastră ortodoxă, că Tatăl există deodată cu Fiul şi cu Sfântul Duh. Nu există un moment în care Tatăl să nu fie Tatăl Fiului şi să nu purceadă pe Duhul Sfânt. Toate cele trei Persoane ale Sfintei Treimi sunt Una şi au aceeaşi Fiinţă pe care Tatăl o împărtăşeşte Fiului prin naştere şi Sfântului Duh prin purcedere. Aceste adevăruri de credinţă sunt arătate de Mântuitorul Iisus Hristos, căci noi, dacă El n‑ar fi venit în lumea noastră, n‑am fi ştiut nimic despre dumnezeiasca Treime şi despre existenţa noastră care îşi are temelia în însuşi planul lui Dumnezeu. Noi am fost gândiţi de Sfânta Treime înainte de a veni pe lumea aceasta. Suntem în gândirea lui Dumnezeu, iar aceste nume ale noastre sunt în raţiunea cerească, în înţelepciunea Tatălui, sunt în puterea Duhului Sfânt şi noi nu putem niciodată să ne risipim pentru că am fost gândiţi de Tatăl ceresc şi am fost cuprinşi în Fiul său, iar sfinţenia Duhului Sfânt se revarsă permanent întru noi, pentru că Duhul rămâne permanent în Fiul şi iubirea Duhului Sfânt se întoarce către Tatăl ceresc”, a subliniat ierarhul.

Aleasă cinstire pentru slujitori ai Bisericii

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu le‑a mulţumit ierarhilor pentru împreuna‑slujire la hramul din acest an al Catedralei Mitropolitane din Sibiu. Ierarhul şi‑a exprimat recunoştinţa faţă de preoţii şi credincioşii veniţi din alte părţi ale Arhiepiscopiei Sibiului şi din alte eparhii pentru a se bucura de comuniunea euharistică în zi de mare sărbătoare. De asemenea, Părintele Mitropolit şi‑a exprimat solidaritatea faţă de credincioşii din Episcopia Covasnei şi Harghitei afectaţi de inundaţiile recente şi i‑a îndemnat pe protopopii prezenţi să iniţieze sau să continue colectele de ajutoare pentru sinistraţii din localităţi afectate din această parte a ţării.

„Dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru ajutorul şi binecuvântarea acordate pentru a putea împlini datoria noastră spirituală faţă de acest sfânt lăcaş, serbând ziua hramului. Am văzut la praznicul de ieri cum Sfântul Duh pogorât peste ucenici a rămas cu ei în Biserica dreptmăritoare, iar fiecare lăcaş de închinare are câte un ocrotitor. Sărbătoarea ocrotitorului nu se poate decât prin Sfânta Liturghie şi ne‑a învrednicit Dumnezeu să săvârşim Sfânta Liturghie în sobor arhieresc şi mulţumim din tot sufletul arhiereilor care au liturghisit cu noi pentru dragostea, sprijinul şi mai ales pentru împreuna‑slujire pe care o avem în Biserica lui Hristos”, a spus ierarhul.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a oferit în semn de apreciere a întregii activităţi pastoral‑duhovniceşti şi misionare câte o diplomă de aleasă cinstire pr. prof. dr. Vasile Mihoc şi pr. Nicolae Laţchescu, preotul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu. De asemenea, o diplomă de aleasă cinstire a primit şi domnul Ioan Valer Dumitrean, consilier eparhial la Sectorul financiar.

Sărbătoarea hramului s‑a încheiat, aşa cum este tradiţia din ultimii ani, cu un recital al celor două coruri menţionate. Alături de coruri s‑au aflat şi o fanfară care a încununat recitalul şi i‑a acompaniat de corişti atât la interpretarea Imnului Naţional de Stat, cât şi la „Binecuvântează, Doamne, România” şi „La mulţi ani”.