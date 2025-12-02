Cinstire adusă de credincioșii gălățeni Apostolului românilor

Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, constituie un prilej de bucurie duhovnicească sporită pentru clerul și credincioșii Eparhiei Dunării de Jos, Apostolul fiind, din 1992, și ocrotitor spiritual al municipiului Galați. În ziua hramului Catedralei Arhiepiscopale din oraș, Sfânta Liturghie, săvârșită de un sobor de ierarhi, a reprezentat punctul culminant al lunii Sfântului Andrei, o perioadă bogată în programe liturgice, cultural-educaționale și social-filantropice derulate în această eparhie.

Potrivit unei frumoase tradiţii păstrate în Arhiepiscopia Dunării de Jos, în ajunul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei s-a desfăşurat la Galaţi „Pelerinajul luminii - Lumina Sfântului Apostol Andrei”, ajuns anul acesta la cea de-a 23-a ediţie. Evenimentul a fost organizat de filialele gălăţene ale ASCOR, Ligii Studenţilor, Ligii Studenţilor Străini şi Societăţii Studenţilor Medicinişti, de Clubul Studenţilor Basarabeni și Bucovineni, cu sprijinul Arhiepiscopiei Dunării de Jos. La procesiune a fost prezent şi Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Duminică, la Catedrala Arhiepiscopală din Galați, Sfânta Liturghie de hram a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhi­episcop Casian; Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călă­rașilor; Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii.

În timpul slujbei, credincioșii s-au putut închina înaintea raclelor cu fragmente din moaștele sfinților Andrei, Calinic de la Cernica, Pantelimon, Efrem cel Nou, Nectarie de la Eghina și Luca al Crimeei. La finalul slujbei, au fost premiați câștigătorii celei de-a patra ediții a Crosului Andreian, o competiție sportivă care în acest an a venit în sprijinul unei fetițe depistate cu amiotrofie musculară spinală. Din partea Arhiepiscopiei Dunării de Jos, aceasta a primit și un ajutor financiar pentru efectuarea ședințelor de recuperare.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian ne-a vorbit acum, la încheierea sărbătorii, despre prezența ocrotitoare a Sfântului Andrei pe teritoriul țării noastre încă din anul 1996: „Cu multă smerenie și bucurie adunată din inimile smerite și evlavioase ale pelerinilor, îndrăznim a îndrepta o mulțumire adâncă de la Dunărea de Jos, acum, când s-au încheiat multele cinstiri cuviincioase ale întâiului chemat de Domnul, care, așa cum simțim de trei decenii, și-a așezat în România adăpost ceresc. Aceasta s-a întâmplat de când a binevoit ca, la sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași, prin chemarea păstorului de atunci, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel de acum, Sfântul Andrei să-şi arate în sufletele a peste un milion și jumătate de pelerini apostolatul Evangheliei lui Hristos, păstrat cu fidelitate de aproape două milenii în pofida multor încercări”.

Înaltpreasfinția Sa a amintit dimensiunea întreită a binecuvântării primite de credincioșii români prin cinstitele moaște ale Sfântului Andrei, din care două fragmente se află acum permanent spre închinare în Catedrala Națională: „Mulțumim lui Dumnezeu pentru prezența Sfântului Andrei în cele trei dimensiuni arătate în racla preafrumoasă păstrată la Catedrala Mântuirii Neamului. Această raclă, realizată din evla­via Preafericitului Părinte Patriarh, așază acolo trei mari daruri primite de noi, românii, de la Sfântul Andrei. Părintele Patriarh a arătat că venirea cinstitului său cap la Iași, apoi în alte zone ale țării, înseamnă luminarea minții noastre prin dreapta credință, cunoscându-L pe Domnul Hristos așa cum L-a cunoscut Sfântul Andrei. La sfințirea Catedralei Naționale de acum șapte ani, la Centenarul Marii Uniri, a venit mâna Sfântului Andrei care a ajutat să se zidească această Catedrală a Mântuirii Neamului. În fine, la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei, Sfântul Andrei a pus piciorul definitiv în acest lăcaș, peroneul său aflându-se acum în racla așezată acolo spre închinare”.

Ierarhul de la Dunărea de Jos a amintit apoi momentele definitorii care l-au consacrat pe întâiul chemat la apostolat drept patron spiritual al gălățenilor: „Tot trei daruri am dobândit după ce ne-am bucurat de mari binecuvântări primite la sărbătoarea ocrotitorului orașului Galați din anul 1992, deoarece cu mult mai înainte Dumnezeu a așezat aici o pepinieră bisericească, prin Seminarul «Sfântul Andrei». Directorul de atunci, arhimandritul Nicodim Munteanu, și Episcopul Pimen Georgescu au gândit că printr-o școală a Bisericii învățătura lui Hristos propovăduită de întâiul Apostol Andrei ar putea să înflăcăreze sufletele tinerilor, cum s-a și petrecut. De aceea, am luat făclia de la Seminarul «Sfântul Andrei» și am arătat-o în cadrul unei conferințe naționale a istoricilor credincioși. Ierarhi și profesori mari au venit în 1992 și ne-au ajutat să înțelegem mai bine parcursul duhovnicesc, dar și învățămintele din istoria Bisericii și a nea­mului românesc. Vrednicii preoți, cinul monahal și creștinii, atât la seminar, cât și la universitate, în parohii și în mănăstiri, au așezat cărămidă lângă cărămidă și astfel au apărut trei biserici ale Sfântului Andrei: cea a Liturghiei săvârșite zi de zi la seminar pentru 550 de copii care învață aici; biserica de la Spitalul Județean din Galați, care aduce tămăduire și vindecare; și biserica ce se află pe platforma siderurgică din Galați. În rezumat, vorbim despre lumina prin educație în școală, în Biserică și în patrie, despre sănătate, ca dar dumnezeiesc al vieții pline de bucurie, și despre munca fără de care nu ar exista nici catedrale, nici biserici, nici școli și nici pâine pe masă”.

Nu în ultimul rând, Arhiepiscopul Casian a amintit câteva dintre activitățile premergătoare marelui praznic al Catedralei Arhiepiscopale și al municipiului: „Tot trei dimensiuni au fost foarte bine așezate, timp de o lună, în programele desfășurate la Galați. Nu putem găsi cuvinte să exprimăm mulțumiri profesorilor de religie și preoților care au ilustrat cel mai frumos, prin programe școlare și prin tabere, icoanele, textele și pildele frumoase ale sfinților canonizați în acest an. Tinerii îl iubesc mult pe Sfântul Cleopa, dar au început să înțeleagă iubirea adâncă arătată de Sfântul Dumitru Stăniloae și blândețea Sfântului Paisie. Pentru a arăta acestea, la seminar s-au întrunit într-un simpozion, la a 26-a ediție, seminariștii din țară, care au și ei un cuvânt tineresc al apostolatului pe care îl dăruiesc aici, anul acesta publicându-se al 25-lea volum cuprinzând trăirile și sfaturile elevilor și profesorilor lor. Mai presus de toate, ne-a luminat pe toți binecuvântarea prezenței moaștelor Sfântului Calinic de la Cernica, floarea cea mai frumoasă a isihasmului românesc. Mii și mii de pelerini l-au așteptat pe Sfântul Calinic. Cum să explicăm apoi trei zile de neîncetat pelerinaj la moaștele Sfântului Andrei, Sfântului Calinic și sfinților vindecători? Creștinii nu s-au temut de vremea rece și de ploaia prin care au trecut, ci au făcut din ea o ploaie de har în sufletele lor. Al treilea program este voluntariatul a peste 200 de tineri care au încălzit pelerinii cu un pahar de ceai, tineri de la seminar, de la Facultatea de Medicină, de la alte facultăți și de la Departamentul de Teologie. Totul a culminat cu Dumnezeiasca Liturghie prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, la care au participat și ierarhii vecini, făcând astfel un pod de lumină și de har, de la suflet la suflet și de la inimă la inimă”.