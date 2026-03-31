Cinstirea memoriei unui savant creștin

Nimic nu este întâmplător! Sâmbătă dimineață, ploaia rece care cădea în București încă din seara precedentă s‑a oprit cu câteva secunde înainte să înceapă, la Biserica Mavrogheni, cu hramul „Izvorul Tămăduirii”, un moment emoționant: dezvelirea unei plăci memoriale pentru Simion Mehedinţi (1868‑1962).

După Sfânta Liturghie și Parastasul pentru savant și familia sa, soborul de preoți, invitații și credincioșii prezenți au ieșit în curtea bisericii pentru a participa la ceremonie. Printre oaspeții de seamă s‑au numărat părintele profesor dr. Vasile Gordon și reprezentanții Asociației Personalului Didactic „Simion Mehedinți”, Focșani, filiala SGR, Vrancea.

Două lucruri au marcat în mod special evenimentul. În primul rând, faptul că placa memorială este așezată pe locul în care a trăit marele om de știință și acum se află Grădinița „Sfântul Dumitru”‑Mavrogheni; ce putea fi mai frumos, ținând cont că omul astfel celebrat a fost și pedagog?

În al doilea rând, curtea Bisericii Mavrogheni se află în această perioadă într‑o spectaculoasă transformare, legată de construcțiile recent ridicate aici, inclusiv și în special Centrul medical dedicat copiilor cu autism și sindrom Down, unic în România.

Simion Mehedinți (născut în 16 octombrie 1868 la Soveja și decedat în 14 decembrie 1962 la București) a fost academician, geograf și geopolitician român.

Spirit filozofic, format la școala lui Titu Maiorescu, a desfășurat o vastă activitate culturală ca educator al maselor și cu deosebire al tineretului, prin scrierile și numeroasele sale conferințe ținute în fața studenților români din diferite centre universitare.

Și‑a făcut studiile la București, apoi în Franța și Germania. A fost profesor la Universitatea din București, la prima catedră de geografie din România. A fost director al revistei Convorbiri literare, dar mai ales a avut un rol‑cheie în dezvoltarea gândirii geografice și geopolitice în România, elaborând un sistem propriu de gândire geografică, concretizat în lucrarea sa fundamentală Terra - introducere în geografia ca știință.

După instaurarea comunismului în România, Simion Mehedinți a fost marginalizat, cea mai mare parte a studiilor sale fiind interzise.