Cinstirea unei familii de mucenici la 1.900 de ani de la martiriul lor

Parohia Iancu Vechi‑Mătăsari din Protoieria Sector 2 Capitală a marcat anul acesta hramul de toamnă printr‑un bogat program liturgic și cultural‑artistic. Manifestările prilejuite de sărbătorirea Sfinților Mucenici Eustație, Teopista, soția sa, și a fiilor acestora, Agapie și Teopist, au culminat prin săvârșirea, în ziua lor de pomenire, 20 septembrie, a Sfintei Liturghii de către un sobor de slujitori.

Cu ocazia împlinirii a 1.900 de ani de când Sfinții Mucenici Eustație, Teopista, Agapie și Teopist au preaslăvit pe Dumnezeu prin moarte martirică, parohia bucureșteană Iancu Vechi‑Mătăsari, care îi are ca ocrotitori spirituali, a organizat o serie de manifestări liturgice și evenimente social‑culturale care au debutat sâmbătă, 17 septembrie, printr‑o procesiune cu racla ce adăpostește fragmente din cinstitele lor moaște la Muzeul Național al Satului din Capitală.

Programul evenimentelor care marchează sărbătorirea sfinților ocrotitori ai parohiei a culminat marți, 20 septembrie, cu săvârșirea Sfintei Liturghii în biserica parohială, după oficierea Utreniei și a Acatistului sfinților mucenici, de către un sobor de clerici.

La finalul Sfintei Liturghii, soborul de clerici a săvârșit și slujba Parastasului pentru ctitorii, slujitorii, binefăcătorii și închinătorii sfântului lăcaș trecuți la Domnul.

În încheiere, părintele paroh Constantin Stoica ne‑a prezentat programul sărbătorii parohiei, subliniind specificul manifestărilor din acest an: „În fiecare an la 20 septembrie, biserica noastră își sărbătorește hramul de toamnă. Ocrotitorii noștri, sărbătoriți în această zi, au fost martirizați la Roma în jurul anului 122, împlinindu‑se, așadar, 1.900 de ani de la martiriul lor pentru Hristos. Din anul 1840, părticele din sfintele lor moaște se găsesc în biserica noastră, fiind păstrate ca un odor de mare preț. Sâmbătă, când a început sărbătoarea hramului de toamnă, s‑a înregistrat o premieră după 182 de ani. Sfintele moaște au ieșit din biserică, fiind duse la o altă instituție, la Muzeului Satului, unde, într‑un cadru tradițional deosebit, am organizat o procesiune pe aleile din incinta muzeului. Specificul hramului de toamnă a parohiei este dat de faptul că în patrimoniul sacru al bisericii noastre se păstrează părticele din sfintele moaște ale unei întregi familii creștine. În prim‑planul pastorației și misiunii Bisericii se află familia, având posibilitatea să medităm la vredniciile acestor mucenici în cadrul familiei și, în același timp, să îi rugăm permanent să mijlocească rugăciunile noastre către Dumnezeu”.

Cântările de la slujba Utreniei și a Acatistului au fost interpretat de membri ai Corului bărbătesc „Cantus Domini”, iar răspunsurile în timpul Sfintei Liturghii au fost oferite de membrii corului mixt „Vox Coelestis” al parohiei.

Pentru credincioșii prezenți, parohia a pregătit pachete cu produse alimentare, pungulițe cu anafură și iconițe cu chipul celor patru sfinți mucenici, ocrotitori ai comunității bucureștene.