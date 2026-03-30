Cinstirea valorilor identitare și a darului vieții în Arhiepiscopia Dunării de Jos

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, sâmbătă, 28 martie, elanul intelectual al elevilor s‑a împletit în mod deosebit cu mărturisirea publică a valorii vieții umane. Peste 800 de elevi au participat la etapa județeană a Olimpiadei interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească”, iar sute de credincioși au mers în pelerinaj pe străzile Galațiului și Brăilei într‑o pledoarie vie pentru copii și familie la cea de‑a 16‑a ediție a Marșului pentru viață. Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a participat la ambele manifestări și a pus în lumină sinergia dintre Biserică, Școală și Familie.

În prima parte a zilei, în cele două județe ale eparhiei s‑a desfășurat etapa județeană a Olimpiadei interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească”, o competiție de suflet ce propune elevilor o reîntâlnire cu valorile identitare ale neamului. În județul Galați, evenimentul la care au luat parte peste 500 de elevi de la clasa a 5‑a până la clasa a 12‑a a fost găzduit de Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei”.

Ziua de concurs a început în atmosfera sacră a capelei instituției de învățământ teologic, prin oficierea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către un sobor de clerici. La momentul de rugăciune a luat parte și Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a dat răspunsurile liturgice împreună cu elevii participanți și a evidențiat că această cântare reprezintă „o doxologie curată care a reușit să adune laolaltă cele două componente ale concursului - limba română și spiritualitatea ortodoxă, și care demonstrează că limba vorbită a poporului, sfințită liturgic, poate uni cu adevărat persoanele”.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care i‑a felicitat pe elevi pentru dragostea pe care o au față de limba română și spiritualitatea ortodoxă, punând în lumină că aceștia, „între opțiunile legitime ale vârstei și ale pregătirii viitorului, au ales spiritualitatea prin cultură și cultura prin spiritualitate. Într‑o lume care aleargă prea mult pentru a avea, tinerii de astăzi ne‑au spus că trebuie să fim mai mult convinși de tezaurul spiritualității ortodoxe care a dat culturii românești distincție, dar și de cel al culturii românești căreia spiritualitatea ortodoxă i‑a dat dreptul de a privi la cer, în suflet și în inimă”.

Arătând cum semințele credinței sădite de părinți sunt șlefuite prin efortul școlii și sfințite în Biserică, ierarhul de la Dunărea de Jos a oferit o perspectivă luminoasă asupra acestei competiții: „Olimpiada aceasta reprezintă «fructul» copt în sânul familiei prin credința transmisă de către părinți și potențat prin efortul profesorilor și prin parteneriatul dintre Școală și Biserică. Tinerii, prin participarea lor liturgică și prin cântarea la Sfânta Liturghie, nu au devenit altceva decât mărturisitori ai Cuvântului Întrupat”.

Chiriarhul Dunării de Jos a vizitat sălile de clasă în care au fost repartizați cei peste 500 de participanți pe care i‑a încurajat, le‑a oferit cărți de rugăciune, iconițe, metaniere și alte daruri simbolice.

La Brăila, elevii au participat înaintea probei de concurs la Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din municipiu, unii dintre aceștia împărtășindu‑se cu Sfintele Taine. Înaintea probei scrise, desfășurată la Colegiul Național „Nicolae Iorga”, părintele consilier eparhial Horațiu Moldovan, delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Casian, a trecut prin sălile de concurs pentru a‑i încuraja pe cei 280 de elevi participanți și pentru a le oferi daruri simbolice din partea chiriarhului.

Buna Vestire, fundament al ocrotirii vieții și demnității umane

În cea de‑a doua parte a zilei, în Arhiepiscopia Dunării de Jos s‑a celebrat cel mai de preț dar primit de la Dumnezeu: viața. „Marșul pentru viață”, ajuns la cea de‑a 16‑a ediție, a fost așezat în acest an sub genericul „Solidaritate pentru amândoi”, o pledoarie caldă pentru susținerea familiei creștine.

În municipiul Brăila, mai mulți elevi, studenți și credincioși cu copii s‑au adunat la ora 14:00 la Biserica „Sfânta Parascheva” din centrul orașului, de unde au pornit, după un moment de rugăciune, pe Calea Călărașilor către Catedrala „Nașterea Domnului”. Aici, preoții și credincioșii au înălțat cântări către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pentru ocrotirea pruncilor și a familiilor lor.

În municipiul Galați, în ciuda vremii mohorâte, mai multe sute de creștini au mers în procesiune, începând cu ora 16:00, din Parcul „Orășelul copiilor” până la Catedrala Arhiepiscopală, unde au fost primiți de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Aici, ierarhul, înconjurat de mai mulți clerici, a rostit rugăciuni pentru ocrotirea pruncilor și a familiilor lor. La final, a rostit un cuvânt de învățătură în care a tălmăcit taina Bunei Vestiri, prăznuită de curând, ca fiind fundamentul ontologic al ocrotirii vieții și al demnității ființei umane: „Mesajul personal izvorât din iubirea Persoanelor Preasfintei Treimi și transmis Preacuratei Fecioare Maria la Buna Vestire ne stă drept temei al motivației comuniunii profunde a lui Dumnezeu cu omul. Fecioara Maria, chivotul însuflețit care a deprins ascultarea față de realitățile sacre încă din timpul viețuirii sale la Templu, nu a participat doar la un simplu anunț, ci la un dialog de la persoană la persoană, prin care iubirea treimică a fost împărtășită unei ființe umane pregătite să vindece, prin libertatea ei, neascultarea din Rai. Preasfânta Fecioară a asumat ascultarea față de voia divină, adică o lucrare iconomică desăvârșită: prin pogorârea Sfântului Duh, Fiul Tatălui, din iubire nesfârșită, Se trimite pe Sine pentru a deveni și Fiul Omului. Prin «fiat»‑ul Mariei, ascultarea a vindecat rana lăsată de Eva, Maria fiind cea care preschimbă efectul ontologic al păcatului, întristarea universală, în bucurie harică. Nașterea nu mai este marcată de blestemul durerii, ci de lumina harului, Pruncul devenind darul suprem al lui Dumnezeu pentru întreaga umanitate. Astfel, familia creștină este și ea chemată să fie un laborator al mântuirii, o unitate care vindecă societatea prin Biserică”.