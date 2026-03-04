Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Clădiri românești restaurate și inaugurate în localități din Ungaria

Clădiri românești restaurate și inaugurate în localități din Ungaria

Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 04 Martie 2026

Grădinița Românească din localitatea maghiară Săcal a fost ­inaugurată luni, 2 martie, după ample lucrări de restaurare și modernizare. Evenimentul a ­reunit autorități locale și centrale, cuprinzând și o slujbă de binecuvântare săvârșită de Prea­sfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei. Marți, 3 martie, a avut loc inaugurarea Casei-muzeu Românești din ­localitatea Chitigaz, restaurată în 2025.

La evenimentul de inaugurare a instituției de educație a pre­șco­larilor români din Ungaria au luat parte, alături de ierarhul locului, Soltesz Miklos, secretarul de stat pentru culte și naționalități de la Budapesta, Gheorghe Cozma, pre­ședintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, Alina Nicoleta Ene, consul al României la Giula, Pálfi Tamás, primarul comunei Săcal (Körösszakál), Ioan Cozma, directorul Școlii Generale și Gră­di­ni­ței Românești din Săcal, precum și alte oficialități.

Inaugurarea a debutat cu un program artistic oferit oaspeților de copii, iar după tăierea panglicii a urmat o slujbă de binecuvântare a clădirii săvârșită de Preasfinția Sa, alături de care s-a rugat părintele paroh Iulian Lenghel. În continuare, secretarul de stat Soltesz Miklos și-a exprimat bucuria de a putea contribui la realizarea încă unui obiectiv important pentru minoritatea românească prin restaurarea acestei grădinițe care le oferă copiilor și cadrelor didactice siguranță, mediul necesar dezvoltării și posibilitatea de a-și desfășura activitatea în con­di­țiile cele mai bune. La grădinița din Săcal învață 26 de copii sub îndru­marea a două educatoare și două îngrijitoare, iar proiectul de restaurare al imobilului a costat 150 de milioane de forinți.

Bucuria comunității românești din Ungaria a continuat marți prin inaugurarea Casei-muzeu Româ­nești din Chitighaz, după lucrările de restaurare ce au avut loc în 2025. La eveniment au luat parte oficia­lități prezente și în ziua anterioară, alături de care s-au aflat Daniel Banu, consulul general al României la Giula, Maria Gurzău Novákné, directoarea Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria, Rákócziné Tripon Emese, primarul Comunei Chitighaz, precum și mulți alți invitați.

Programul a început cu un cuvânt de bun-venit adresat de directoarea Maria Gurzău Novákné, care și-a exprimat mulțumirea pentru proiectul realizat și a vorbit despre importanța acestui obiectiv. După un scurt program artistic al copiilor de la Grădinița și Școala Generală Românească din Chitighaz, Gheorghe Cozma, preșe­din­tele ATRU, a subliniat valoarea specială a acestei instituții înregistrate în circuitul muzeal pentru românii din Ungaria, ce conservă trecutul și valorile lui și îl îmbină cu prezentul prin desfă­șurarea de activități și programe culturale pentru copii și oaspeți din Chitighaz și din împrejurimi. De asemenea, Gheorghe Cozma a adus mulțumiri lui Soltesz Miklos și instituției pe care o conduce care, în ultimii 10 ani, a susținut multe proiecte dedicate comuni­tăților românești din Ungaria. La finalul tuturor discursurilor a fost tăiată panglica de inaugurare a lucrărilor, după care a avut loc slujba de sfințire a clădirii, să­vâr­șită de Părintele Episcop Siluan, înconjurat de clericii prezenți la eveniment.

Achiziționată și deschisă în 1984, Casa-muzeu Românească din Chitighaz a fost preluată de ATRU în 2004, fiind dată în purtarea de grijă a Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria. Folosită la început pentru diferite ocupații tradiționale și momente festive din viața satului, casa a fost amenajată ulterior nu doar ca muzeu, ci și ca spațiu folosit la diferite evenimente importante din viața comunității româ­nești. Clădirea a fost restaurată în 2025 cu suma de 15 milioane de forinți, oferiți prin Secretariatul de Stat pentru Culte și Națio­nalități de la Budapesta, la care s-au adăugat 3 milioane de Forinți din partea Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria, ne-a transmis Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei
