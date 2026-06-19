Comemorarea a 82 de ani de la deportarea evreilor din Cluj

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat joi, 18 iunie, la evenimentul comemorativ dedicat evreilor care au pierit în lagărele de exterminare naziste, cu prilejul împlinirii a 82 de ani de la deportarea a aproximativ 18.000 de evrei din Cluj și împrejurimi.

Manifestarea comemorativă a avut loc la Sinagoga Neologică din Cluj‑Napoca, cunoscută și sub denumirea de „Templul Memorial al Deportaților Evrei”. Evenimentul a fost deschis cu o rugăciune, iar cinci supraviețuitori și un urmaș din generația a doua a supraviețuitorilor evrei au aprins, în mod simbolic, șase lumânări, în memoria celor șase milioane de evrei care și‑au pierdut viața în timpul Holocaustului. În continuare, au fost rostite mai multe alocuțiuni. Printre cei care au transmis mesaje s‑au numărat Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei; ing. Dorel Emil Ornescu, președintele Comunității Evreilor din Cluj; Flaviu Udrea, subprefectul județului Cluj; Olah Emes, viceprimarul municipiului Cluj‑Napoca; Rudy Marcovici, reprezentantul Comitetului Director al Federației Comunității Evreiești din România, și alții.

În cuvântul adresat celor prezenți, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre importanța iubirii și a ocrotirii aproapelui, așa cum ne învață Domnul nostru Iisus Hristos, precum și despre datoria de a ne aduce aminte de înaintașii noștri și de a le cinsti memoria. „Trebuie să ne aducem aminte de aceste lucruri pentru ca atrocități precum cele de atunci să nu se mai repete”, a subliniat ierarhul. La final, formația de muzică klezmer „Mazel Tov” a Comunității Evreilor din Cluj a susținut un moment artistic în memoria victimelor Holocaustului.

În intervalul 25 mai - 9 iunie 1944, 18 mii de evrei din Cluj și împrejurimi, adunați în ghetoul de la Fabrica de Cărămidă, au fost îmbarcați în cinci garnituri de tren cu destinația Auschwitz. Majoritatea lor au pierit în lagărele de exterminare naziste.