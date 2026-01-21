Comemorarea poetului național Mihai Eminescu în Ungaria

Data: 21 Ianuarie 2026

În Duminica a 29‑a după Rusalii, 18 ianuarie 2026, la câteva zile după data de 15 ianuarie, când s‑au împlinit 176 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu și a fost sărbătorită Ziua Culturii Române, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, s‑a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei Apateu (Körösszegapáti), Ungaria. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, precum și o slujbă de pomenire a poetului național. Alături de Preasfinția Sa au slujit părintele paroh Sorin Dumitru Mureșanu și arhidiaconul Emanuel Văduva.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie și la slujba de parastas au fost date de cântăreți din Arad, iar la slujbă, alături de credincioșii din sat, au participat și oaspeți veniți din Arad, Oradea, sau Orăștie, precum și oficialități.

După Sfânta Liturghie, ierarhul și clericii slujitori au săvârșit slujba de parastas pentru odihna sufletului poetului Mihai Eminescu. În continuare, elevi ai Școlii Generale din Apateu, precum și elevi din Arad au recitat poezii eminesciene. Manifestările au continuat în curtea bisericii, unde au fost depuse coroane de flori la bustul din bronz al poetului.

Toți cei prezenți au fost invitați apoi și la o agapă frățească, oferită de parohie, cu sprijinul unor susținători din Oradea.

Astfel, prin rugăciune, slujbe de pomenire și depuneri de flori, românii din Apateu au cinstit atât memoria poetului național Mihai Eminescu, cât și Ziua Culturii Române.

În curtea Parohiei Apateu se află, din anul 2000, bustul din bronz al poetului național Mihai Eminescu, adus de la Oradea cu sprijinul Universității din acest oraș și al regretatului rector Teodor Maghiar, la inițiativa fostului preot paroh, părintele Origen Sabău, care a organizat aici, de-a lungul anilor, manifestări culturale dedicate poetului. Aceste manifestări au fost continuate, începând din anul 2021, de actualul preot paroh, părintele Sorin Dumitru Mureșanu.

Tot în curtea bisericii se găsește și bustul din bronz al Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, realizat în anul 2013, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și prin implicarea părintelui Origen Sabău.

Biserica românească de zid din Apateu a fost construită între anii 1798‑1807, în locul unei biserici mai vechi din lemn, care a funcționat pe vechea vatră a satului, ne‑a transmis Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.