x
×

Comunitatea din Slobozia, Onești, și-a condus păstorul pe ultimul drum pământesc

Data: 20 Aprilie 2026

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârșit sâmbătă, 18 aprilie, slujba Înmormântării pentru vrednicul de pomenire preot Clement Popa, cel care a păstorit comunitatea din Slobozia, Onești, județul Bacău.

Prohodirea a avut loc în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, lăcaș de cult în care preotul a slujit cu devotament timp de mulți ani.

Din sobor au făcut parte părintele profesor Ioan Vicovan, fost coleg de facultate al preotului trecut la cele veșnice, părintele protoiereu de Onești, Nicolae Zaharia, precum și numeroși preoți din oraș și împrejurimi.

În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a evocat cu emoție vrednicia părintelui, vorbind atât din perspectiva unei legături de o viață, ca fost coleg, cât și despre cele peste patru decenii de slujire jertfelnică în slujba Bisericii și a credincioșilor.

La finalul slujbei, părintele protopop Nicolae Zaharia a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul pentru prezența și slujirea sa în acest moment greu, transmițând totodată binecuvântarea și mesajul de întărire sufletească al Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, către familia îndoliată și către toți cei prezenți.

 

