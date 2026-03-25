Comuniunea sfinților la hramul unei parohii noi din Bragadiru

Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Bragadiru, județul Ilfov, Protopopiatul Ilfov Sud, și‑a sărbătorit astăzi, 25 martie, unul din hramurile lăcașului de cult, „Buna Vestire”. Cu acest prilej, credincioșii au avut bucuria de a se închina la fragmente din cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Visarion, Arhiepiscopul Larisei, și ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, aduse de la Schitul Măgureanu din Capitală.

Racla cu sfintele moaște a fost adusă la Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Bragadiru, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de la Schitul Măgureanu din Capitală, spre ajutorul și întărirea duhovnicească a credincioșilor tinerei parohii ilfovene. Sărbătoarea a început din ajun, 24 martie, când a fost săvârșită slujba Pavecerniței Mari cu Litia, de un sobor sub protia părintelui Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. După ce a fost adusă, racla cu sfintele moaște a fost purtată în procesiune în jurul terenului pe care va fi construită viitoarea biserică de zid a parohiei, așezată sub ocrotirea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, a Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, și a Sfintei Matrona de la Moscova. După momentul de rugăciune, a fost organizată prima întâlnire din anul acesta a Cercului pastoral nr. 2 al Protoieriei Ilfov Sud, la care au participat pr. Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial; pr. Ioan Bondar, protoiereu al Protopopiatului Ilfov Sud; părintele Florian Stan, coordonator al Cercului pastoral nr. 2 al Protoieriei Ilfov Sud, precum și ceilalți clerici din protopopiat. Părintele Marius Anton Moțoc, de la Parohia Ordoreanu Nou, a prezentat referatul „Familia creștină - loc al formării și creșterii în credință a copiilor”.

În ziua hramului, un sobor de preoți și diaconi a săvârșit Utrenia și Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur unită cu Vecernia, conform rânduielii tipiconale pentru acest praznic. La sfârșitul slujbei, părintele paroh Alexandru Nicolae Grigore a adresat un cuvânt de mulțumire: „Mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel că a binecuvântat pelerinajul cu sfintele moaște la parohia noastră. De asemenea, mulțumim părintelui arhimandrit Antim David, starețul Schitului Măgureanu, precum și părintelui Gherasim, care a însoțit racla cu sfintele moaște. Cuvânt de recunoștință aducem și părinților slujitori, dar și Consiliului parohial, Comitetului parohial și tuturor credincioșilor care au venit și s‑au ocupat de înfrumusețarea bisericii, unii dintre ei luându‑și o zi de concediu pentru a participa la sărbătoarea comunității noastre”.

Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, Protopopiatul Ilfov Sud, este înființată la finalul anului 2022 și deservește credincioșii din Cartierul Latin din Bragadiru. Sfintele slujbe se desfășoară, în prezent, într‑un paraclis de lemn, sfințit în anul 2025, cu hramurile „Buna Vestire” și „Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași”, urmând să fie construită, în viitor, o biserică de zid mult mai încăpătoare.