Concert caritabil pentru restaurarea bisericii Mănăstirii Godoncourt

Data: 12 Feb 2026

Catedrala Mitropolitană ortodoxă română „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris va găzdui un concert caritabil sâmbătă, 21 februarie, începând cu ora locală 19:00. Mai mulți artiști români vor concerta pentru a sprijini lucrările de reabilitare a bisericii Mănăstirii ortodoxe române „Nașterea Maicii Domnului”-Godoncourt din Franța. Evenimentul va fi transmis în direct pe canalul de YouTube „Apostolia TV”.

Concertul este organizat de Mănăstirea ortodoxă română Godoncourt în parteneriat cu mai multe instituții și asociații. Donațiile participanților vor contribui la restaurarea vitraliilor bisericii așezământului monahal, demersul fiind sprijinit de Fundația Patrimoniului din Franța (Fondation du patrimoine).

Monahia Doroteea Ștefanache, stareța Mănăstirii Godoncourt, a oferit informații despre lucrările de restaurare a așezământului monahal. „Mănăstirea Godoncourt se află într-un amplu proces de restaurare. Cu ajutorul credincioșilor din diaspora și al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, am reușit să schimbăm în întregime acoperișurile și să efectuăm o serie de lucrări importante la structurile de rezistență ale mănăstirii. De asemenea, clădirile au nevoie de restaurare la interior, precum și refacerea completă a sistemului electric și de încălzire. Am început, în parteneriat cu Fondation du patrimoine, lucrări de restaurare a vitraliilor bisericii noastre și sperăm ca, în perioada următoare, și biserica să intre într-un amplu proces de renovare. Avem în continuare nevoie de ajutorul dumneavoastră, atât financiar, cât și din partea specialiștilor. De asemenea, voluntarii sunt bineveniți. Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit și ne-au ajutat până în acest moment. Nădăjduim că vom găsi în continuare resursele necesare pentru a duce la bun sfârșit aceste lucrări. Îi rugăm pe toți cei care pot să ne ajute să facă cunoscute nevoile noastre și să ne fie alături pe viitor”, a explicat stareța mănăstirii pentru TRINITAS TV.

Evenimentul își propune, totodată, promovarea tinerilor artiști, care vor interpreta diferite compoziții în cadrul concertului. Mai multe informații despre mănăstire se pot afla pe monasteregodoncourt.com.