Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Concert Madrigal la Catedrala Mitropolitană din Timișoara

Concert Madrigal la Catedrala Mitropolitană din Timișoara

Un articol de: Pr. Marius Mircia - 27 Martie 2026

Cu prilejul sărbătorii Bunei Vestiri, 25 martie, Catedrala Mitropolitană din Timișoara a găzduit un concert de excepție, susținut de Corul Național de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, unul dintre cele mai prestigioase ansambluri corale din România. Programul serii a debutat cu Acatistul Bunei Vestiri, oficiat de pr. Timotei Anișorac, vicar eparhial, alături de preoții catedrali. Concertul coral a urmat imediat după slujbă, oferind credincioșilor prezenți un repertoriu alcătuit din pricesne și cântări specifice Postului Sfintelor Paști. Prezența corului la Timișoara s‑a datorat inițiativei Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a dorit ca enoriașii eparhiei să poată asculta cele mai reprezentative voci ale muzicii corale românești. În cuvântul de bun‑venit, Părintele Mitropolit Ioan a elogiat misiunea culturală și spirituală a corului: „Corul Madrigal, timp de ani buni, a dus graiul și cântul românesc pe multe din meridianele Pământului”.

Din partea ansamblului, dirijorul principal Ana Ungureanu a transmis bucuria revenirii la Timișoara și a detaliat selecția muzicală a serii, piese dedicate Fecioarei Maria, Bunei Vestiri și stării de rugăciune, printre care „Privegheați și vă rugați”, „Tatăl nostru” și „Cămara Ta”. „Suntem deopotrivă bucuroși și smeriți pentru toate lucrurile frumoase care ni se întâmplă. Primirea caldă, bucuria, aplauzele și căldura sufletească a celor care ne‑au întâmpinat aici, la Timișoara, reprezintă, de fapt, cel mai mare dar pe care îl putem primi. A fost o seară extraordinară pentru noi și Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ea. Doamne ajută să ne revedem și la anul!”, a declarat Ana Ungureanu.

 

vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri