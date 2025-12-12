Concert tradițional de colinde în Parohia Dorobanți

Parohia Dorobanți din sectorul 1 al Capitalei va găzdui sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 18:00, un concert de colinde în cinstea apropiatului praznic al Nașterii Domnului. Evenimentul, intitulat „Hristos Se naște, slăviți‑L!”, propune credincioșilor un regal de colinde tradiționale românești și cântări bisericești bizantine specifice sărbătorii Crăciunului. La concertul de colinde va participa arhidiaconul Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale din București.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Institutului Cultural Român și se adresează tuturor celor care doresc să întâmpine cu bucurie și pace duhovnicească marele praznic al Nașterii Domnului, enoriași ai parohiei și credincioși din alte zone ale Capitalei. Biserica parohială „Nașterea Maicii Domnului” este situată pe Calea Dorobanți la nr. 166‑168.