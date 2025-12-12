Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Concert tradițional de colinde în Parohia Dorobanți

Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 12 Decembrie 2025

Parohia Dorobanți din sectorul 1 al Capitalei va găzdui sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 18:00, un concert de colinde în cinstea apropiatului praznic al Nașterii Domnului. Evenimentul, intitulat „Hristos Se naște, slăviți‑L!”, propune credincioșilor un regal de colinde tradiționale românești și cântări bisericești bizantine specifice sărbătorii Crăciunului. La concertul de colinde va participa arhidiaconul Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale din București.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Institutului Cultural Român și se adresează tuturor celor care doresc să întâmpine cu bucurie și pace duhovnicească marele praznic al Nașterii Domnului, enoriași ai parohiei și credincioși din alte zone ale Capitalei. Biserica parohială „Nașterea Maicii Domnului” este situată pe Calea Dorobanți la nr. 166‑168.

 

