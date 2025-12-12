Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Ambasadoarea Germaniei în vizită la Patriarhia Română

Ambasadoarea Germaniei în vizită la Patriarhia Română

Galerie foto (9) Galerie foto (9) Știri
Data: 12 Decembrie 2025

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit în ziua de vineri, 12 decembrie 2025, în vizită de prezentare, la Reşedinţa Patriarhală, pe Excelenţa Sa Doamna Angela Ganninger, Ambasadorea Germaniei la București. Excelența Sa a fost însoțită de către Theresa von Saldern, Directorul Departamentului pentru Chestiuni Culturale din cadrul Ambasadei Germaniei la București.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a urat bun venit doamnei ambasadoare la Patriarhia Română și a apreciat vasta experiență diplomatică a Excelenței Sale. De asemenea, Preafericirea Sa a evidențiat relațiile de foarte bună cooperare dintre țara noastră și Germania și a subliniat dinamismul diasporei românești, mai ales prin prezența unui număr mare de studenți și medici români care activează în instituțiile de învățământ și în sistemul medical german.

Totodată, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit Excelenţei Sale pentru faptul că foarte mulți clerici și credincioși ortodocși români sunt bine-primiți în Germania, dovadă fiind numărul mare de parohii ortodoxe românești pe teritoriul german. În același timp, Preafericirea Sa a amintit și faptul că între Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania se desfășoară, la nivel oficial, un dialog teologic și practic, început cu aproximativ 45 de ani în urmă.

La rândul său, Doamna Ambasadoare Angela Ganninger și-a exprimat recunoștința pentru primire și a accentuat rolul deosebit pe care Biserica Ortodoxă Română îl are în societatea românească. În plus, Excelența Sa a menționat faptul că, în Germania, au loc discuții în vederea introducerii cursurilor de limba română în școli pentru elevii români, astfel încât aceștia să beneficieze de o mai bună cunoaștere a limbii și culturii țării lor de origine.

În timpul întâlnirii, a mai fost abordată și tema conflictului armat din Ucraina, ambii interlocutori exprimând-și speranța că războiul va fi încheiat curând și că o pace dreaptă, sigură și durabilă va fi restabilită.

În încheiere, Preafericitul Părinte Patriarh i-a dorit succes doamnei ambasadoare la începutul misiunii sale diplomatice la București.

Sectorul relaţii creștine, interreligioase şi comunităţi românești externe

 

Citeşte mai multe despre:   Patriarhul Daniel  -   ambasador
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri