Sfântul Spiridon sărbătorit la un lăcaș martir din București

În ziua de cinstire a Episcopului Trimitundei, astăzi, 12 decembrie, Biserica „Sfântul Spiridon”‑Vechi și‑a sărbătorit hramul. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de slujitori în frunte cu părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iar credincioșii prezenți au putut să se închine la un fragment din cinstitele moaște ale sfântului ocrotitor, așezate în baldachinul amenajat din proximitatea sfântului lăcaș.

Programul liturgic a început în ziua precedentă sărbătorii Sfântului Ierarh Spiridon, joi, 11 decembrie, la ceas de seară, când a fost oficiată slujba Vecerniei cu Litia, iar sfintele moaște ale Episcopului Trimitundei au fost purtate în procesiune și așezate în baldachinul din curtea bisericii parohiale. În ziua praznicului, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către un sobor de slujitori sub protia părintelui Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial; din care au făcut parte părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial; părintele Manuel‑Mihail Radu, parohul Bisericii „Sfântul Spiridon”‑Vechi; părintele Ioan Iordache, fostul paroh, precum și alți clerici.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele Ioan Iordache a primit, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Ordinul „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, Noul Hozevit”, pentru clerici.

Părintele Dumitru Ștefănescu a vorbit despre sărbătoarea Sfântului Spiridon la această biserică din Capitală: „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, astăzi am săvârșit Sfânta Liturghie la biserica Parohiei «Sfântul Ierarh Spiridon»‑Vechi. Cu acest prilej, ne‑am bucurat toți cei care am participat la slujbă, unde mulțimea credincioșilor a venit cu dragoste și evlavie să‑l cinstească pe ierarhul Trimitundei. În același timp, ne‑am bucurat să vedem că foarte mulți credincioși s‑au împărtășit, primind Sfintele Taine cu această ocazie. Fostul preot paroh, părintele Ioan Iordache, a primit din partea Părintelui Patriarh Daniel Ordinul «Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, Noul Hozevit», pentru clerici, o răsplată a activității administrative pe care a desfășurat‑o în cadrul acestei parohii și, în același timp, nădăjduim că această implicare foarte frumoasă să fie continuată și de către cel care a fost numit recent paroh, părintele Manuel‑Mihail Radu, care are o bogată experiență din punct de vedere filantropic”.

În continuare, părintele paroh Manuel‑Mihail Radu a prezentat activitatea filantropică desfășurată la parohia bucureșteană cu ocazia hramului de iarnă: „Astăzi, de prăznuirea Sfântului Ierarh Spiridon, biserica noastră parohială s‑a îmbrăcat în haine de sărbătoare. Ne‑am rugat la Sfânta Liturghie oficiată de delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Credincioșii au venit cu mare evlavie să cinstească sfintele moaște, care au fost scoase într‑un baldachin frumos amenajat cu flori în curtea bisericii. Totodată, am desfășurat și o activitate social‑filantropică pentru că îmbinăm Liturghia cu filantropia, iar la sfârșitul slujbei copii de la Centrul «Sfântul Ierarh Spiridon», din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, au primit daruri de la sfântul nostru ocrotitor. Acestea au conținut articole vestimentare, încălțăminte, dulciuri pentru a‑i bucura pe cei mici. Această tradiție este veche, copiii primind an de an daruri prin grija și contribuția credincioșilor”.

La final, părintele Ioan Iordache, fost paroh, a vorbit despre ajutorul primit de la Sfântul Spiridon în toate lucrările săvârșite la această biserică. „M‑am gândit împreună cu Consiliul parohial să îi oferim tot concursul părintelui paroh Manuel‑Mihail Radu, un preot vrednic de funcția și desemnarea primite de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, aici la parohie, un om cu trăire aș putea să spun. Trăirea înseamnă cercetarea sinelui, verificarea celor cinci simțuri ale firii umane, pentru că sunt cinci trepte la scara bisericuței noastre. Spun ca cel care s‑a ocupat de toate cele ale parohiei spre slava lui Dumnezeu și pot confirma că fără trăire nimic nu s‑ar fi putut împlini. Am urmat doar îndemnul Părintelui Patriarh, acela de a împrumuta mâinile Sfântului Ierarh Spiridon, ca, prin ele, Dumnezeu să lucreze. […] Dăm slavă lui Dumnezeu pentru ziua aceasta în care sfântul a vrut să fie fără vânt, fără ploaie, nu cu soare, dar soarele lui este binecuvântarea lui în sufletele noastre. Mulțumim comunității noastre de credincioși pe care o slujim din anul 1996 până în zilele noastre”, a spus părintele Ioan Iordache.

La final, părintele paroh i‑a mulțumit părintelui consilier eparhial Dumitru Ștefănescu pentru slujire, oferindu‑i un frumos aranjament floral.

Cu ocazia sărbătorii ocrotitorului spiritual al bisericii, a avut loc și un moment social‑filantropic. Numeroși copii ai Centrului „Sfântul Ierarh Spiridon”, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, s‑au bucurat de daruri din partea Sfântului Ierarh Spiridon.

Biserica „Sfântul Spiridon”‑Vechi din București a fost demolată în 1987, în contextul procesului de sistematizare a Capitalei. După 1990 a fost ridicată din nou, după proiectul iniţial.