„Toți ne dorim o pace de durată în Europa”

La finalul întrevederii care a avut loc în Salonul „Teoctist Patriarhul” din Reședința Patriarhală, ambasadoarea Angela Ganninger a oferit o scurtă declarație componentelor Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române: „A fost o bucurie pentru mine să fiu primită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Reședința Patriarhală și m‑am bucurat să îl cunosc personal. În cadrul întrevederii am discutat despre românii care trăiesc în Germania, în special cei creștin‑ortodocși, precum și despre minoritatea germană care locuiește în România. A fost un schimb de experiență foarte bogat și foarte rodnic. Am discutat și despre situația actuală din Europa, în special cea a războiului din Ucraina, și am ajuns la concluzia că toți ne dorim să fie pace în Europa. Bineînțeles, vorbim despre o pace de durată, veșnică, nu o pace de moment sau pentru o anume perioadă de timp. Am discutat și despre felul în care s‑a manifestat viața religioasă în România înainte de 1989 și după acest moment, cum s‑a dezvoltat ea și care este situația în ziua de astăzi”.