Profesorul John P. Burgess a conferențiat la București

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc miercuri, 10 decembrie 2025, o conferință susținută de profesorul american John P. Burgess, reputat teolog și profesor la Seminarul Teologic Protestant din Pittsburgh, Pennsylvania (SUA), în prezent bursier Fulbright la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul academic 2025‑2026.

Evenimentul a reunit studenți și cadre didactice ale facultății, tema conferinței fiind: „Modul în care Ortodoxia modelează identitatea națională românească”, o direcție de cercetare pe care profesorul John P. Burgess o aprofundează în perioada petrecută în România.

Profesorul John P. Burgess, doctor în filosofie la Universitatea din Chicago (1986), este autorul a numeroase volume de teologie și filosofie religioasă, fiind cunoscut pentru preocupările sale privind dialogul interconfesional și relația dintre credință, cultură și identitate. Dintre lucrările sale se remarcă „Biserica est‑germană și sfârșitul comunismului” (Oxford University Press, 1997), „De ce contează Scriptura: Citirea Bibliei într‑o perioadă de conflict bisericesc” (Westminster John Knox, 1998), „Întâlniri cu Ortodoxia: Cum se pot reforma din nou Bisericile protestante” (Westminster John Knox, 2013), „Sfânta Rusie: Renașterea Ortodoxiei în noua Rusie” (Yale University Press, 2017), „Karl Barth și Dietrich Bonhoeffer: Teologi pentru o lume postcreștină” (Baker Academic, 2019, traducere în limba engleză) și „De ce să‑l citești pe Pavel Florensky?” (CUA Press, 2024), toate reflectând analiza sa aprofundată a relației dintre tradițiile creștine, identitate națională și cultură contemporană.

În cadrul conferinței, prof. John P. Burgess a discutat despre formarea unei națiuni și despre rolul Bisericii în conturarea identității naționale, subliniind modul în care Dumnezeu cheamă Biserica să contribuie la definirea acestei identități: „A fost o mare onoare pentru mine să primesc invitația de a vizita renumita Facultate de Teologie Ortodoxă din București. Îi sunt recunoscător părintelui profesor Mihail Săsăujan, care m‑a găzduit la cursul său de Istoria Bisericii Ortodoxe Române, precum și părintelui decan Cosmin Pricop. Am avut ocazia să vorbesc studenților din anul al doilea, specializarea Teologie Pastorală, despre tema cercetării mele în România, despre modul în care Ortodoxia modelează identitatea națională românească, iar comentariile și întrebările de după curs mi‑au fost de mare ajutor. De asemenea, m‑am bucurat să îl întâlnesc astăzi, după curs, și pe prodecanul facultății, părintele profesor David Pestroiu. Părintele prodecan mi‑a oferit informații utile despre organizarea sistemului de învățământ teologic ortodox din cadrul Universității din București și despre relația dintre Biserica Ortodoxă Română și societatea românească contemporană, din perspectivă pastoral‑misionară. Le mulțumesc din suflet atât studenților, cât și profesorilor pentru primirea călduroasă și sper să am ocazia să vizitez din nou această facultate”.