Concert „Tronos” la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov

Împlinirea a 75 de ani de la canonizarea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și 20 de ani de la trecerea în rândul sfinților a Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani a fost marcată printr‑un frumos concert de colinde la Mănăstirea Cernica, din județul Ilfov, miercuri, 10 decembrie, susținut de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale din București, condus de arhidiaconul Mihail Bucă, informează Basilica.ro.

Concertul susținut în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din ostrovul Cernicăi a fost prezentat de jurnalistul Cristi Șelaru. În acest loc s‑au cântat diferite colinde bizantine, atât compoziții muzicale originale ale membrilor Grupului psaltic „Tronos”, cât și piese din folclorul românesc.

Arhidiaconul Mihail Bucă a arătat că prin acest eveniment s‑a împlinit dorința susținerii acestui concert de colinde la așezământul monahal ilfovean: „Mănăstirea Cernica este locul copilăriei mele, deoarece am ajuns prima dată aici când aveam doar șase ani, adus de tata, iubitor de Mănăstirea Cernica și de cântarea ei. De atunci, locul m‑a cucerit și Sfântul Calinic m‑a ajutat și mi‑a fost călăuzitor. (...) În strana dreaptă a activat părintele Pimen Georgescu, protopsaltul Cernicăi, de la care am învățat, am furat pot spune, multe taine ale muzicii bizantine. Mereu îl ascultam cu dragoste și vedeam cum se dăruia la sfintele slujbe. Îmi plăcea foarte mult modul lui de interpretare. Este un eveniment pentru noi unic, mai ales pentru mine, pentru că îmi aduc aminte de toată copilăria mea de la Mănăstirea Cernica, atunci când părinții veneau cu prietenii lor”.

În continuare, Cristi Șelaru a subliniat importanța colindelor în perioada Postului Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.

„După această seară de colind și rugăciune trăită aici, la Mănăstirea Cernica, poate că un lucru rămâne mai clar ca oricând: Crăciunul nu este despre zgomot, despre forfota cumpărăturilor și nici despre podoabele care se ofilesc după câteva zile, ci este despre Dumnezeu Care Se face Om, despre Hristos Care intră tainic în viața fiecăruia dintre noi. Colindul nu este decor sonor de iarnă, ci colindul este o mărturisire de credință, este Evanghelie cântată, este rugăciune pusă pe glas. Iar ceea ce am trăit în această seară la Mănăstirea Cernica a fost exact acest lucru: nu un spectacol, ci o comuniune între psalți, monahi și credincioși, între trecutul sfinților acestui loc și prezentul Bisericii noastre”, a spus prezentatorul concertului de colinde.