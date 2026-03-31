Concertul „Pași spre Lumină"

Concertul „Pași spre Lumină”

Un articol de: Mioara Ignat - 31 Martie 2026

La Teatrul de Vară „Radu Beligan” din Bacău, a avut loc duminică seara, 29 martie, Concertul „Pași spre Lumină”, un eveniment de înaltă ținută spirituală și artistică, organizat de Consiliul Județean Bacău, Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, Centrul de Cultură „George Apostu”, în parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

Pe scenă a evoluat Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora”, sub bagheta dirijorului Ovidiu Bălan, având-o ca solistă pe Maria Coman. Programul a cuprins lucrări semnate de mari compozitori, precum Mihail Glinka, Antonín Dvořák, George Enescu și Ciprian Porumbescu, în aranjamente speciale. La eveniment au fost prezenți Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al acestei eparhii, împreună cu numeroși clerici și credincioși.

Ca o surpriză dedicată Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, părintele Ioan Ciobanu și tânărul Ioan Ciobanu, fiul său, au interpretat, în duet, o piesă pe versurile și muzica chiriarhului, orchestrată de violonistul Mihai Gherghelaș.

După acest moment, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a fost felicitat cu prilejul zilei de naștere, fiind invitat pe scenă, unde a adresat un cuvânt de mulțumire tuturor celor prezenți pentru participare, pentru mărturisirea credinței și pentru implicarea activă în proiectele social-filantropice ale arhiepiscopiei.

În mod special, ierarhul a evidențiat sprijinul oferit pentru proiectul caritabil dedicat lui Matei Chirica, „Sprijin pentru amândoi”, inițiativă menită să vină în ajutorul copiilor internați în cadrul Secției de Pediatrie-Recuperare Pediatrică a Spitalului Județean de Urgență Bacău. Proiectul este dezvoltat în parteneriat cu parohiile băcăuane „Sfântul Gheor­ghe”, „Învierea Domnului” și „Sfinții Împărați”.

Concertul „Pași spre Lumină” a reprezentat nu doar un moment artistic de excepție, ci și o chemare la solidaritate, credință și implicare în sprijinul celor aflați în suferință, în perioada premergătoare marelui praznic al Învierii Domnului, fiind un exemplu de bună colaborare între Biserică și autoritățile statului, spre binele întregii comunități. 

 

    Prelegerea „Înviere și renaștere duhovnicească” la Craiova

    Prelegerea cu tema „Înviere și renaștere duhovnicească”, un eveniment duhovnicesc dedicat perioadei pascale, va avea loc luni, 6 aprilie 2026, începând cu ora 14:00, la Centrul „Renașterea”, situat pe Strada Matei Basarab, nr. 17, din Craiova. Prelegerea va fi susținută de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, care va vorbi despre semnificația profundă a Învierii Domnului și despre im­portanța renașterii duhovnicești în viața fiecărui creștin. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Craiovei și Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova şi va fi transmis live pe platformele media ale postului TRINITAS TV.

    31 Mar, 2026
    Cinstirea memoriei unui savant creștin

    Nimic nu este întâmplător! Sâmbătă dimineață, ploaia rece care cădea în București încă din seara precedentă s‑a oprit cu câteva secunde înainte să înceapă, la Biserica Mavrogheni, cu hramul

    31 Mar, 2026
    Lansare de carte și concert la Biserica „Sfântul Elefterie”-Nou din Capitală

    La Biserica „Sfântul Elefterie”-Nou, Paraclis Patriarhal din București, a avut loc luni, 30 martie, lansarea lucrării „Opere complete”, în trei volume, a părintelui profesor dr. George Remete, membru corespondent al Academiei Române. Evenimentul a fost înfrumusețat muzical printr-un concert susținut de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române. 

    31 Mar, 2026
    Eveniment cultural-educațional la Mahmudia

    La Școala Profesională „Vasile Bacalu” din Mahmudia, județul Tulcea, a avut loc luni, 30 martie, un eveniment cu semnificație spirituală și culturală deosebită pentru elevi, în cadrul programului național „Săptămâna verde”. Preasfințitul Părinte Episcop Visarion a fost în mijlocul elevilor și cadrelor didactice, le-a adus binecuvântare și le-a adresat un cuvânt de învățătură, vorbindu-le despre creație, grija și iubirea lui Dumnezeu față de lume și relația omului cu mediul înconjurător. Preasfinția Sa le-a oferit copiilor din clasele primare iconițe și i-a ascultat cum au recitat rugăciuni. Pe elevii din fiecare clasă, ierarhul i-a felicitat pentru cunoștințele religioase și pentru implicarea în realizarea lucrărilor artistice și tehnice finalizate în cadrul acestui program național. Întâlnirea s-a încheiat cu plantarea unui măslin în curtea din fața școlii. 

    31 Mar, 2026
