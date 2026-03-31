Concertul „Pași spre Lumină” la Bacău

Un articol de: Mioara Ignat - 31 Martie 2026

La Teatrul de Vară „Radu Beligan” din Bacău, a avut loc duminică seara, 29 martie, Concertul „Pași spre Lumină”, un eveniment de înaltă ținută spirituală și artistică, organizat de Consiliul Județean Bacău, Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, Centrul de Cultură „George Apostu”, în parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

Pe scenă a evoluat Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora”, sub bagheta dirijorului Ovidiu Bălan, având‑o ca solistă pe Maria Coman. Programul a cuprins lucrări semnate de mari compozitori, precum Mihail Glinka, Antonín Dvořák, George Enescu și Ciprian Porumbescu, în aranjamente speciale. La eveniment au fost prezenți Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al acestei eparhii, împreună cu numeroși clerici și credincioși.

Ca o surpriză dedicată Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, părintele Ioan Ciobanu și tânărul Ioan Ciobanu, fiul său, au interpretat, în duet, o piesă pe versurile și muzica chiriarhului, orchestrată de violonistul Mihai Gherghelaș.

După acest moment, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a fost felicitat cu prilejul zilei de naștere, fiind invitat pe scenă, unde a adresat un cuvânt de mulțumire tuturor celor prezenți pentru participare, pentru mărturisirea credinței și pentru implicarea activă în proiectele social‑filantropice ale arhiepiscopiei.

În mod special, ierarhul a evidențiat sprijinul oferit pentru proiectul caritabil dedicat lui Matei Chirica, „Sprijin pentru amândoi”, inițiativă menită să vină în ajutorul copiilor internați în cadrul Secției de Pediatrie‑Recuperare Pediatrică a Spitalului Județean de Urgență Bacău. Proiectul este dezvoltat în parteneriat cu parohiile băcăuane „Sfântul Gheorghe”, „Învierea Domnului” și „Sfinții Împărați”.

Concertul „Pași spre Lumină” a reprezentat nu doar un moment artistic de excepție, ci și o chemare la solidaritate, credință și implicare în sprijinul celor aflați în suferință, în perioada premergătoare marelui praznic al Învierii Domnului, fiind un exemplu de bună colaborare între Biserică și autoritățile statului, spre binele întregii comunități.

 

