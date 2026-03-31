Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Eveniment cultural‑educațional la Mahmudia

Eveniment cultural‑educațional la Mahmudia

Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 31 Martie 2026

La Școala Profesională „Vasile Bacalu” din Mahmudia, județul Tulcea, a avut loc luni, 30 martie, un eveniment cu semnificație spirituală și culturală deosebită pentru elevi, în cadrul programului național „Săptămâna verde”. Preasfințitul Părinte Episcop Visarion a fost în mijlocul elevilor și cadrelor didactice, le‑a adus binecuvântare și le‑a adresat un cuvânt de învățătură, vorbindu‑le despre creație, grija și iubirea lui Dumnezeu față de lume și relația omului cu mediul înconjurător. Preasfinția Sa le‑a oferit copiilor din clasele primare iconițe și i‑a ascultat cum au recitat rugăciuni. Pe elevii din fiecare clasă, ierarhul i‑a felicitat pentru cunoștințele religioase și pentru implicarea în realizarea lucrărilor artistice și tehnice finalizate în cadrul acestui program național. Întâlnirea s‑a încheiat cu plantarea unui măslin în curtea din fața școlii.

 

