Prelegerea „Înviere și renaștere duhovnicească” la Craiova

Data: 31 Martie 2026

Prelegerea cu tema „Înviere și renaștere duhovnicească”, un eveniment duhovnicesc dedicat perioadei pascale, va avea loc luni, 6 aprilie 2026, începând cu ora 14:00, la Centrul „Renașterea”, situat pe Strada Matei Basarab, nr. 17, din Craiova. Prelegerea va fi susținută de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, care va vorbi despre semnificația profundă a Învierii Domnului și despre importanța renașterii duhovnicești în viața fiecărui creștin. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Craiovei și Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova şi va fi transmis live pe platformele media ale postului TRINITAS TV.

„Vă așteptăm cu dragoste și nădejde, pe toți fiii duhovnicești ai Arhiepiscopiei noastre, să ne adunăm în comuniune de rugăciune și ascultare, spre a primi cuvânt de învățătură ziditoare de suflet al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu”, transmit organizatorii acestui eveniment.