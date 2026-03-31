Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sesiunea științifică „Două decenii de Mitropolie la Cluj: tradiție și actualitate”

Sesiunea științifică „Două decenii de Mitropolie la Cluj: tradiție și actualitate”

Un articol de: Darius Echim - 31 Martie 2026

Pentru a marca împlinirea a 20 de ani de existență a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, vineri, 27 martie, la Muzeul Mitropoliei Clujului, de la demisolul Catedralei Mitropolitane, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a organizat Sesiunea științifică națională „Două decenii de Mitropolie la Cluj: tradiție și actualitate”.

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române - Filiala Cluj‑Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” (UBB) și Asociația Culturală Ortodoxă „Nicolae Ivan” a laicilor intelectuali din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a subliniat aspectele istorice ale (re)înființării Mitropoliei Clujului, de obârșie ștefaniană, evocând și evenimentele de acum 20 de ani, care au marcat concretizarea acestui demers. În calitate de co‑organizatori ai evenimentului, au vorbit arhim. prof. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a UBB Cluj‑Napoca, și prof. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române - Filiala Cluj‑Napoca, președinte al Asociației Culturale Ortodoxe „Nicolae Ivan” și membru al Adunării Naționale Bisericești.

Prof. dr. Ioan Bolovan a prezentat „Calendarul Renașterea 2026”, ediţie îngrijită de pr. Dumitru Boca, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și de pr. Cornel Coprean, consilier cultural. Despre importanța istorică și rolul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului în viața Bisericii și a societății au vorbit acad. Ioan‑Aurel Pop, președintele Academiei Române, Marius Porumb, de la Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române - Filiala Cluj‑Napoca, habil. Alexandru Simon, cercetător științific la Centrul de Studii Transilvane, diac. dr. Mircea‑Gheorghe Abrudan, istoric și cercetător științific la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române. Ioan Rus a oferit Părintelui Mitropolit Andrei, din partea Fundației Transilvania Leaders, un exemplar unic al lucrării „Tetraevanghelul Mitropoliei din Feleac - 1498”.

 

