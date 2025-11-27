Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Concurs național catehetic într‑o comunitate din Bărăgan

Data: 27 Noiembrie 2025

Parohia Adâncata din cadrul Protopopiatului Urziceni, județul Ialomița, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, anunță participarea la Concursul Național Catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”. Concursul din acest an are ca obiectiv valorificarea învățăturii Bisericii cu privire la familia creștină, evidențiind rolul ei formator și unic în păstrarea credinței. Sunt aduse în atenție și modelele feminine ale Bisericii, care, prin jertfelnicie și credință, au devenit lumină pentru întreaga comunitate creștină. Între 10 noiembrie 2025 și 21 mai 2026, Parohia Adâncata va desfășura o serie de activități variate, menite să îi apropie pe copii de viața Bisericii și să le ofere contexte potrivite pentru a înțelege și a trăi valorile creștine. Acestea vor include întâlniri de cateheză, cercuri de creație, excursii, prin care aceștia vor descoperi frumusețea credinței și importanța familiei ca spațiu al iubirii și al iertării.

 

