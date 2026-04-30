Conferință dedicată Elenei Cuza, la Oradea

Asociația Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei (AFOREO), în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor, cu sprijinul Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, al Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea și al Centrului de Cultură al Județului Bihor, a organizat conferința „Elena Cuza - Prima Doamnă a României Moderne. Filantropie și patronaj cultural”.

La evenimentul desfășurat în sala de conferințe a Bibliotecii Județene din Oradea au participat elevi, studenți, cadre didactice și specialiști în domeniul istoriei, potrivit AFOREO.

Pr. Laurențiu‑Florin Brîndaș, consilier eparhial pentru cateheză și activități cu tineretul și delegat al Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, la acest eveniment, a transmis arhiereștile binecuvântări și cuvântul părintesc de apreciere și susținere al ierarhului. Au mai luat cuvântul pr. prof. univ. dr. habil. Viorel‑Cristian Popa, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea, Viorica‑Florica Cherteș, președinta AFOREO, și Ancuța‑Florina Șchiop, managerul Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” Bihor.

În expunerea sa, Aurica Ichim, doctor în istorie și manager al Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași, a adus în prim‑plan personalitatea doamnei Elena Cuza, evidențiind discreția, smerenia, fidelitatea și spiritul jertfelnic care i‑au marcat întreaga viață, precum și implicarea sa constantă în activități filantropice și culturale.

În cadrul evenimentului au susținut momente artistice prof. Oszaczky Katalin și prof. Alina Orban, de la catedra de pian clasic din cadrul Școlii de Arte „Francisc Hubic” din Oradea, instituție aparținând Centrului de Cultură al Județului Bihor, potrivit AFOREO.