Conferință duhovnicească la Comănești

Conferință duhovnicească la Comănești

Un articol de: Pr. Andrei Alixandrescu - 24 Martie 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și cu participarea Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Protopopiatul Moinești a organizat, sâmbătă, 21 martie, conferința „Familia, chipul Iubirii”, susținută de către părintele profesor Constantin Necula, în fața publicului adunat în Centrul de agrement din Comănești.

În deschiderea conferinței, părintele protopop Costel Mareș a adresat urarea de bun‑venit invitaților.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a transmis cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim și i‑a felicitat pe cei care s‑au ostenit și au dat curs chemării pe care Biserica a făcut‑o, să fie susținătorii vieții și ai familiei.

În conferința de la Comănești, părintele profesor a explicat câteva pasaje din slujba cununiei, momentul în care familia nou‑întemeiată primește binecuvântarea lui Dumnezeu: „Ați ascultat rugăciunea de final a preotului de la Taina Cununiei: - Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Treimea cea sfântă și deoființă și începătoare de viață, o Dumnezeire și o Împărăție să vă binecuvânteze - adică, o Împărăție li se oferă ca binecuvântare acelor noi încununați care se întorc la casa lor, care nu mai e casa lor, e împărăția lor. Și fiecare părinte vine cu un copil la biserică, la cununie și pleacă acasă cu doi, fără să piardă nici unul. Fără Mântuitorul Hristos, iubirile noastre sunt simple sms‑uri. Doar în Hristos, adăugând la sms rugăciunea, dorința de a‑l vedea pe celălalt, dorința de a‑l sprijini, te transformi în ceea ce cere de fapt Mântuitorul: în robul plin de bucurie al celuilalt, în sprijinul celuilalt. Astfel, familiile devin unități ale Dumnezeirii, unde este prezentă Treimea toată”.

În partea a doua a conferinței, părintele Constantin Necula a răspuns întrebărilor venite din partea celor prezenți în sală. 

 

