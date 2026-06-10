Conferința preoțească cu clericii din Botoșani

Ansamblul Parohiei „Vovidenia” din municipiul Botoșani a găzduit luni, 8 iunie, Conferința preoților din protoieria botoșăneană. Momentul a debutat cu Sfânta Liturghie, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Alături de ierarh au mai slujit părintele Marian Timofte, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor; părintele arhim. Nicodim Petre, consilierul Sectorului misiune al eparhiei; părintele protopop Petru Fercal; părintele paroh Partenie Apostoaie, precum și clericii protoieriei.

În cuvântul de final, Părintele Mitropolit i‑a îndemnat pe cei de față - preoți și credincioși din oraș - să‑L aibă pe Dumnezeu reper în fiecare activitate cotidiană, afirmând totodată că oamenii sunt chemați să împlinească lucrarea divino‑umană pe care și Domnul Hristos a săvârșit‑o:

„Ne‑a învrednicit Dumnezeu, la acest început de săptămână, să fim aici, în această frumoasă biserică, aducând, prin Dumnezeiasca Liturghie, mulțumire lui Dumnezeu pentru tot și pentru toate. Suntem aici, preoții Protopopiatului Botoșani, întruniți pentru conferința noastră semestrială, și fraților preoți li s‑au adăugat credincioși din această parohie sau poate și din altele.

Ieri, la slujbă (Duminica Tuturor Sfinților n.r.), în Evanghelia după Matei, L‑am auzit pe Hristos spunându‑ne: «Cel ce iubește pe tată sau pe mamă, pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine», iar astăzi Domnul ne‑a grăit, zicând: «Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă». La o primă vedere, și superficială deopotrivă, socotim aceste cuvinte ca fiind foarte greu de dus: «Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu», când noi, de dimineața până seara, și de seara până dimineața, în somn, ne îngrijim de cele ale noastre de aici și spunem: «E greu, Doamne, să Te căutăm pe Tine întâi și apoi pe celelalte. Suntem preocupați cu celelalte și, dacă este cumva loc și pentru Tine, mergem înainte». Cum, de asemenea, este greu cuvântul: «Cel ce iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine». Adevăratul sens și rost al acestor cuvinte nu este de a ne îndepărta de lucrurile acestei lumi, ci de a așeza totul pe o anumită scară, și anume: «Orice faci, orice gândești, orice voiești să decizi, să te uiți puțin și în sus. Oare Dumnezeu dorește acest lucru?» Prea mult ne bazăm pe propria noastră minte, pe propriile noastre relații, pe propriile noastre funcții, pe propriile noastre diplome și, uneori, doar la necaz și întristare alergăm cu adevărat la Domnul. Iar dacă lucrurile merg bine, spunem că totul ni se cuvine, iar dacă merg prost, aruncăm vina pe alții și, eventual, plecăm genunchii la rugăciune, ca Dumnezeu să intervină. Viața noastră este așa alcătuită, ca să se împlinească și în noi ceea ce s‑a împlinit în Domnul Hristos, Care, fiind Dumnezeu adevărat și Om adevărat, a avut o lucrare divino‑umană. Noi suntem chemați la aceeași lucrare, dumnezeiască și omenească deopotrivă. Să dăm Cezarului ce-i al Cezarului, adică cele de jos să fie preocuparea noastră, dar să‑I dăm lui Dumnezeu ceea ce I se cuvine a‑I oferi lui Dumnezeu. [...] Se cuvine să‑L avem pe Dumnezeu ca element de referință în ceea ce gândim și decidem, ca să știe El, Domnul, să ne răsplătească nu numai cu veșnicia Împărăției Cerurilor, ci, precum pe Iov cel mult răbdător, după cuvântul Lui, chiar cu bunurile și cu bucuriile acestei lumi”.

După Sfânta Liturghie, clericii s‑au adunat în sala de evenimente a Parohiei „Vovidenia”, unde au participat la conferința „Prezența femeii creștine în viața parohiei”, susținută de părintele Marian Macuc. Totodată, cei prezenți i‑au transmis un mesaj de felicitare Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, cu prilejul împlinirii a 18 ani de la întronizarea sa ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

În cadrul întâlnirii a fost anunțată și o schimbare administrativă în organizarea teritorială a Arhiepiscopiei Iașilor. După retragerea la pensie a părintelui Petru Fercal, Protopopiatul Botoșani va fi împărțit în două unități: Protoieria Botoșani Est, condusă de părintele Liviu Botezatu de la Biserica „Sfântul Gheorghe” Copălău, și Protoieria Botoșani Vest, condusă de părintele Partenie Apostoaie de la Biserica „Vovidenia”.