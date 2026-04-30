Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Bistrița

Clericii din Protopopiatul Bistrița s-au reunit marți, 28 aprilie, în cadrul conferinței preoțești de primăvară. Întâlnirea a fost precedată de un Te Deum, săvârșit în Biserica de la Coroana, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Părintele Mitropolit Andrei a fost întâmpinat de copiii de la Școala Primară „Sfântul Stelian” din municipiu, însoțiți de pr. Tudor Mudure, directorul instituției, și de cadrele didactice. La finalul slujbei de Te Deum, ierarhul i-a binecuvântat pe fiecare în parte și le-a oferit iconițe.

În continuare, în sala de ședințe a Protopopiatului Bistrița, Părintele Mitropolit Andrei a prezidat lucrările conferinței și le-a adresat clericilor un cuvânt de învățătură despre rolul și importanța familiei creștine, pornind de la tema omagială a anului 2026, proclamat drept Anul omagial al pastorației familiei creștine.

Invitatul permanent al conferințelor de primăvară din acest an, arhimandritul prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a susținut prelegerea „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane” și a abordat, în special, subiectul „Pastorația familiei între «canoane» și discernământ duhovnicesc: rigoare sau relație?”. Părintele decan a subliniat că provocarea majoră a Bisericii nu mai este doar afirmarea adevărului despre familie, ci găsirea unui mod viu și credibil de a rămâne alături de oameni atunci când acest ideal nu mai poate fi atins. Totodată, a evidențiat necesitatea unei schimbări de perspectivă: de la corectare la însoțire, de la discurs general la întâlnire personală, de la soluții rapide la discernământ. Au fost abordate crizele concrete care afectează familia contemporană - lipsa timpului, ruptura comunicării și pierderea sensului, dar și rănile mai puțin vizibile: rușinea, vinovăția și singurătatea trăită chiar în interiorul cuplului. În acest context, s-a accentuat rolul preotului nu doar ca păstrător al rânduielii, ci ca prezență vie, capabilă să asculte, să înțeleagă și să nu abandoneze.

La finalul conferinței, pr. Ioan Marius Pintican, protopopul de Bistrița, a făcut anunțuri de ordin administrativ și pastoral.