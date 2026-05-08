Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Huedin

Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Huedin

Galerie foto (5) Galerie foto (5) Știri
Un articol de: Marian Șomlea - 08 Mai 2026

Clericii din Protopopiatul Ortodox Huedin s‑au reunit joi, 7 mai, în cadrul conferinței preoțești de primăvară. Conferința a fost precedată de săvârșirea unui Te Deum, în Paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” din incinta protopopiatului, în prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Lucrările conferinței s‑au desfășurat în sala de ședințe a protopopiatului, în prezența ierarhului și a preoților din cuprinsul protopopiatului. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a prezidat lucrările și le‑a adresat clericilor un cuvânt de învățătură, prezentând și tema comemorativă a anului 2026, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine”. În cuvântul său, ierarhul a evidențiat importanța rugăciunii în viața familiei, subliniind, în duhul învățăturilor Sfinților Părinți, că „rugăciunea este importantă pentru pacea și armonia în familie, ține casa unită și aduce harul lui Dumnezeu peste familie”.

Invitatul permanent al conferințelor de primăvară din acest an, arhimandritul prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca, a susținut prelegerea intitulată „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane”, în cadrul căreia s‑a oprit în mod deosebit asupra temei „Pastorația familiei între «canoane» și discernământ duhovnicesc: rigoare sau relație?”. Conferința s‑a încheiat cu câteva îndemnuri pastorale făcute de ierarh, precum și cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți. Pr. protopop Dan Lupuțan a făcut câteva anunțuri de ordin administrativ și pastoral, evocând totodată, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine, exemplul protopopului erou și martir Aurel Munteanu, ca model de familie creștină: „Un model de familie creștină a fost și este pentru noi familia părintelui protopop martir Aurel Munteanu. Un bun prieten și apropiat al familiei, medicul Vasile Pașca din Huedin, o caracteriza pe preoteasa Lucreția Munteanu în termeni laudativi, subliniind că s‑a dovedit o preoteasă ideală și vrednică după tipul ce‑l cunoaștem noi pe plaiurile Ardealului. Era evlavioasă, harnică și pricepută în toate ramurile gospodăriei și mamă ideală. Din iubirea lor au rezultat patru copii: Eleonora‑Felicia, Hortenzia‑Maria, Ovidiu‑Ioan și Ligia”. Părintele protopop le‑a prezentat celor prezenți o fotografie, din jurul anului 1920, în care este imortalizată familia părintelui martir Aurel Munteanu, ca o imagine de altădată a unei familii preoțești din Transilvania.

 

 

Citeşte mai multe despre:   conferinta  -   PS Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului  -   Protopopiatul Huedin
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri