Conferință preoțească de toamnă în Protopopiatul Gherla

Clericii din Protopopiatul Ortodox Gherla s‑au reunit joi, 30 octombrie, în cadrul conferinței preoțești de toamnă. Întâlnirea a fost precedată de un Te Deum, săvârșit în Biserica „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din vecinătatea sediului Protopopiatului Gherla, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

În continuare, în sala de ședințe a protopopiatului, Părintele Mitropolit Andrei a prezidat lucrările conferinței și le‑a adresat clericilor prezenți un cuvânt de învățătură, sfaturi și îndemnuri pastorale. Totodată, a subliniat tema omagială a anului 2025, proclamat „An comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea”, și a evocat personalitatea Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj.

Invitatul permanent al conferințelor de toamnă din acest an, pr. lect. univ. dr. Răzvan Perșa, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca, a susținut o prelegere despre viața Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj și a Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, subliniind actualitatea mărturiei și misiunii lor pentru preoții de astăzi. Cei doi sfinți evocați au fost canonizați anul trecut, împreună cu alți 14 sfinți români, părinți duhovnici și mărturisitori din secolul al XX‑lea, iar proclamarea locală a canonizării lor a avut loc anul acesta.

În cadrul conferinţei a luat cuvântul și primarul municipiului Gherla, Ovidiu Ionel Drăgan.

Conferința semestrială s‑a încheiat cu câteva îndemnuri pastorale făcute de ierarh, precum și cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți, în frunte protopopul de Gherla, preotul Iulian Paul Isip, care a făcut câteva anunțuri de ordin administrativ și pastoral.

În perioada următoare, conferințele de toamnă se vor desfășura în următoarele protopopiate: Cluj I și Cluj‑Napoca (4 noiembrie), Bistrița (6 noiembrie), Dej (10 noiembrie), Năsăud (11 noiembrie) și Turda (13 noiembrie).