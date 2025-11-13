Conferință preoţească în Episcopia Devei și Hunedoarei

La Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara a avut loc, miercuri, 12 noiembrie, o conferinţă teologică adresată preoților din cuprinsul eparhiei hunedorene, susţinută de arhimandritul Zaharia Zaharou, duhovnicul mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex, Anglia.

Au participat Presfinţitul Părinte Nestor, Episcopul Devei şi Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al episcopiei, preoţii consilieri de la Centrul eparhial, preoţii protopopi și preoții hunedoreni.

Titlul conferinţei a fost „Darul mai presus de lume al preoției”, iar textul acesteia a fost citit de pr. Radu Trifon, consilier eparhial pentru învățământ.

Arhimandritul Zaharia Zaharou a readus aminte celor prezenți că harul mai presus de fire al preoției poate fi primit și păstrat doar prin smerenie. Lucrarea preotului constă în a se face următor al Celui ce este prin excelență „Mijlocitorul între Dumnezeu și oameni” (1 Timotei 2, 5), Iisus, Dumnezeul cel Preaînalt. (...) Nevoința mucenicească a preotului constă în a se strădui, cu o conștiință curată, atât înaintea lui Dumnezeu, cât și înaintea semenilor lui, să-L îndreptățească deopotrivă și pe Dumnezeu, și pe om. Preotul este învățător și călăuză în taina lui Dumnezeu. Uneori este chemat să dea un cuvânt oamenilor, de care atârnă viața lor. De aceea, trebuie să se afle neîncetat în legătură cu energia lui Dumnezeu, rugându-se ca Domnul să-i descopere voia Sa pentru sufletul care stă înaintea lui. Preotul este, înainte de toate, un „mângâietor” al sufletelor. În aceasta constă esența lucrării sale.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a mulţumit invitatului pentru conferințele susținute, și în acest an, în Episcopia Devei și Hunedoarei şi i-a îndemnat pe cei prezenţi să continue cu râvnă și responsabilitate lucrarea tainică a preoției, darul de mare preț primit de la Dumnezeu.