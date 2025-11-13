Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Conferință preoţească în Episcopia Devei și Hunedoarei

Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 13 Noiembrie 2025

La Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara a avut loc, miercuri, 12 noiembrie, o conferinţă teologică adresată preoților din cuprinsul eparhiei hunedorene, susţinută de arhimandritul Zaharia Zaharou, duhovnicul mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex, Anglia.

Au participat Presfinţitul Părinte Nestor, Episcopul Devei şi Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al episcopiei, preoţii consilieri de la Centrul eparhial, preoţii protopopi și preoții hunedoreni.

Titlul conferinţei a fost „Darul mai presus de lume al preoției”, iar textul acesteia a fost citit de pr. Radu Trifon, consilier eparhial pentru învățământ.

Arhimandritul Zaharia Zaharou a readus aminte celor prezenți că harul mai presus de fire al preoției poate fi primit și păstrat doar prin smerenie. Lucrarea preotului constă în a se face următor al Celui ce este prin excelență „Mijlocitorul între Dumnezeu și oameni” (1 Timotei 2, 5), Iisus, Dumnezeul cel Preaînalt. (...) Nevoința mucenicească a preotului constă în a se strădui, cu o conștiință curată, atât înaintea lui Dumnezeu, cât și înaintea semenilor lui, să-L îndreptățească deopotrivă și pe Dumnezeu, și pe om. Preotul este învățător și călăuză în taina lui Dumnezeu. Uneori este chemat să dea un cuvânt oamenilor, de care atârnă viața lor. De aceea, trebuie să se afle neîncetat în legătură cu energia lui Dumnezeu, rugându-se ca Domnul să-i descopere voia Sa pentru sufletul care stă înaintea lui. Preotul este, înainte de toate, un „mângâietor” al sufletelor. În aceasta constă esența lucrării sale.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a mulţumit invitatului pentru conferințele susținute, și în acest an, în Episcopia Devei și Hunedoarei şi i-a îndemnat pe cei prezenţi să continue cu râvnă și responsabilitate lucrarea tainică a preoției, darul de mare preț primit de la Dumnezeu. 

 

