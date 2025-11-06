Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Conferință preoțească în Protoieria Horezu

Conferință preoțească în Protoieria Horezu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 06 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie miercuri, 5 noiembrie, la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Drăgășani, județul Vâlcea, unde a avut loc Conferința preoțească de toamnă a clericilor din Protoieria Horezu, conform arhiepiscopiaramnicului.ro.

Lucrările în plen au fost prezidate de către chiriarh, care a subliniat că „mărturisitorii credinței din secolul trecut au luminat întunericul prigoanei prin dragostea lor pentru Dumnezeu și Biserică. Jertfa acestora a însemnat o înnoire a conștiinței, transformând suferința în izvor de lumină și speranță”.

În cadrul conferinței au susținut comunicări: pr. Florin Gheorghe Tudorescu, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, „Monahi și monahii cu viețuire filocalică și mărturisitori ai credinței în veacul al XX‑lea”; pr. Alin Vasile Cîțoiu, „Pastorația specifică marilor duhovnici ai secolului al XX‑lea între realități eclesiale și constrângeri sociale”; pr. Mihai Cârțan, „Rolul și lucrarea duhovnicului în viața Bisericii”.

Referatele prezentate au adus în atenție figuri reprezentative ale spiritualității ortodoxe românești și au evidențiat contribuția acestora la revigorarea vieții duhovnicești, rezistența spirituală în fața regimului totalitar și transmiterea unei teologii a suferinței trăite în lumina Învierii.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului  -   conferinta
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri