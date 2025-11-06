Conferință preoțească în Protoieria Horezu

Data: 06 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie miercuri, 5 noiembrie, la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Drăgășani, județul Vâlcea, unde a avut loc Conferința preoțească de toamnă a clericilor din Protoieria Horezu, conform arhiepiscopiaramnicului.ro.

Lucrările în plen au fost prezidate de către chiriarh, care a subliniat că „mărturisitorii credinței din secolul trecut au luminat întunericul prigoanei prin dragostea lor pentru Dumnezeu și Biserică. Jertfa acestora a însemnat o înnoire a conștiinței, transformând suferința în izvor de lumină și speranță”.

În cadrul conferinței au susținut comunicări: pr. Florin Gheorghe Tudorescu, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, „Monahi și monahii cu viețuire filocalică și mărturisitori ai credinței în veacul al XX‑lea”; pr. Alin Vasile Cîțoiu, „Pastorația specifică marilor duhovnici ai secolului al XX‑lea între realități eclesiale și constrângeri sociale”; pr. Mihai Cârțan, „Rolul și lucrarea duhovnicului în viața Bisericii”.

Referatele prezentate au adus în atenție figuri reprezentative ale spiritualității ortodoxe românești și au evidențiat contribuția acestora la revigorarea vieții duhovnicești, rezistența spirituală în fața regimului totalitar și transmiterea unei teologii a suferinței trăite în lumina Învierii.