Conferință susținută de Episcopul Sălajului la București

În Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc luni, 11 mai, deschiderea celei de‑a 5‑a ediții a Simpozionului național studențesc „Valorile spirituale - temelie a valorilor umane”, desfășurat timp de două zile, având anul acesta tema „Relațiile interumane. Provocări contemporane și abordări interdisciplinare”.

Simpozionului național studențesc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a fost încununat luni seara de conferința duhovnicească a Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, cu tema: „ A face loc celuilalt: o lectură în șapte trepte la Sfântul Isaac Sirul”.

La eveniment au participat părintele arhid. lect. dr. Eugen Maftei, consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintele conf. dr. Gheorghe Holbea, prodecan al instituției de învățământ; părintele lect. dr. Georgian Păunoiu, studenți, masteranzi și doctoranzi din mai multe centre universitare, care au dezbatut rolul valorilor spirituale în societatea contemporană și importanța dialogului interdisciplinar în abordarea provocărilor actuale.

Preasfințitul Părinte Benedict a vorbit despre importanța relațiilor interumane întemeiate pe valorile creștine.

„Am participat cu mult interes, în această seară, la simpozionul studențesc, iar intervenția mea s‑a concentrat asupra Sfântului Isaac Sirul, cel pe care îl iubesc atât de mult și alături de care călătoresc de multă vreme, atât în cele ale teologiei, cât și în cele ale vieții. Dacă ar fi să sintetizez câteva direcții esențiale, aș spune astfel: teologia nu înseamnă, în primul rând, traducere, ci actualizare, adică traducerea realităților Evangheliei în timpul prezent. Paradoxal, deși a trăit cu mai bine de treisprezece veacuri în urmă, Sfântul Isaac rămâne actual, pentru că reflectă omul în toată profunzimea lui, dar și în deschiderea sa către lume, către științele vremii și, în mod surprinzător, către numeroase aspecte care se suprapun cu științele moderne. Aici mă gândesc mai ales la psihologie. «A face loc celuilalt» a fost tema întâlnirii din această seară, iar în acest sens m‑am uitat cu atenție spre Sfântul Isaac și i‑am provocat și pe cei prezenți să privească în același mod. Cum poate egoul meu să‑i facă spațiu celuilalt într‑o relație duhovnicească? Mai întâi, printr‑o așezare interioară, prin stabilizarea propriului sine, iar apoi printr‑o autentică deschidere față de cel care vine din afară. Așadar, Sfântul Isaac traduce realitățile Evangheliei în prezent și, în același timp, însoțește. În acest sens, fac și o pledoarie pentru părinții filocalici: ei nu ne învață doar teoretic, ci reprezintă o prezență duhovnicească concretă, asemenea unor pedagogi care ne iau de mână și ne arată, în contexte reale și concrete, cum să abordăm viața. Prin urmare, ei ne însoțesc și, în cele din urmă, ne învață nu în sensul mundan al lumii, ci din perspectiva vieții cotidiene trăite în lumina lui Dumnezeu, «precum în cer, așa și pe pământ». Cred că este foarte important, mai ales în spațiul teologic, să putem face această traducere a părinților din vechime în timpul prezent, tocmai din nevoia unei teologii experiențiale, vii, care să ne trezească interesul și, de ce nu, chiar să ne seducă prin frumusețea și dinamismul Ortodoxiei”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Benedict.

La final, arhid. Eugen Maftei, consilier eparhial, a mulțumit ierarhului pentru bogata prezentare, precum și tuturor celor prezenți pentru participare și implicarea în organizarea simpozionului.