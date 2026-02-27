Conferințe dedicate familiei creștine în Postul Mare

Data: 27 Feb 2026

2026 a fost proclamat, în Patriarhia Română, Anul omagial al pastorației familiei creștine. În acest context, Centrul eparhial de la Nürnberg al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului invită credincioșii să participați, în fiecare zi de marți a lunii martie, de la ora 19:00, la o serie de conferințe online dedicate vieții de familie și valorilor creștine care o întemeiază.

Sub genericul „Familia creștină azi”, preoți profesori de teologie vor aborda teme actuale și profunde, inspirate din experiența viețuirii creștine și din tradiția Bisericii:

3 martie - pr. prof. dr. Daniel Benga: „Postul și rugăciunea în familia creștină”;

10 martie - protos. med. Athanasie Ulea: „Rolul mamei în dezvoltarea omului”;

17 martie - pr. prof. dr. Ioan Moga: „De la modelele din sinaxare la realitatea trăită - și înapoi”;

24 martie - pr. Ciprian Negreanu: „Familia, între legea lui Dumnezeu și obișnuința obraznică”;

31 martie - pr. Nicolae Tănase: „Soțul ideal. Soția ideală”.

Conferințele vor avea loc pe platforma Zoom (ID: 858 9080 8055, parolă: mitropolia) și vor fi transmise live pe paginile de Facebook Mitropolia Germaniei și Doxologia.