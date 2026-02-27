În rugăciune și priveghere au petrecut credincioșii care au venit la Catedrala Episcopală din Caransebeș în primele patru zile din Postul Paștilor, participând la sfintele slujbe săvârșite de Preasfințitul
Conferințe dedicate familiei creștine în Postul Mare
2026 a fost proclamat, în Patriarhia Română, Anul omagial al pastorației familiei creștine. În acest context, Centrul eparhial de la Nürnberg al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului invită credincioșii să participați, în fiecare zi de marți a lunii martie, de la ora 19:00, la o serie de conferințe online dedicate vieții de familie și valorilor creștine care o întemeiază.
Sub genericul „Familia creștină azi”, preoți profesori de teologie vor aborda teme actuale și profunde, inspirate din experiența viețuirii creștine și din tradiția Bisericii:
- 3 martie - pr. prof. dr. Daniel Benga: „Postul și rugăciunea în familia creștină”;
- 10 martie - protos. med. Athanasie Ulea: „Rolul mamei în dezvoltarea omului”;
- 17 martie - pr. prof. dr. Ioan Moga: „De la modelele din sinaxare la realitatea trăită - și înapoi”;
- 24 martie - pr. Ciprian Negreanu: „Familia, între legea lui Dumnezeu și obișnuința obraznică”;
- 31 martie - pr. Nicolae Tănase: „Soțul ideal. Soția ideală”.
Conferințele vor avea loc pe platforma Zoom (ID: 858 9080 8055, parolă: mitropolia) și vor fi transmise live pe paginile de Facebook Mitropolia Germaniei și Doxologia.