Congresul tinerilor din Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi

Data: 21 Noiembrie 2025

La Catedrala Episcopală românească „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint‑Hubert, Canada, a avut loc, în perioada 14‑16 noiembrie, congresul anual ROYA al tinerilor din Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi. La eveniment au participat: Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi; Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei, precum și numeroși tineri din cele două eparhii, se arată pe mitropolia.us.

Manifestările au debutat la 14 noiembrie cu Taina Sfântului Maslu, săvârșită de Preasfințitul Părinte Ioan Casian, înconjurat de un sobor de clerici. La invitația ierarhului, părintele Petru Neaga, îndrumătorul spiritual ROYA la nivel mitropolitan, a rostit un cuvânt de învățătură. Ziua următoare a debutat cu Sfânta Liturghie săvârșită de Episcopul ortodox român al Canadei, împreună cu un sobor de slujitori. La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Ioan Casian a rostit un cuvânt de învățătură, în care a evocat moștenirea Sfântului Paisie de la Neamț: „Sfântul Paisie rămâne un model de credință, statornicie și rugăciune pentru tinerii de astăzi. Prin activitatea sa mănăstirească, viața sa isihastă și faptul că a tradus și publicat colecția Filocalică, el ne oferă tuturor un exemplu demn de urmat”.

În continuare, s‑au desfășurat lucrările congresului ROYA: apelul nominal al delegaților, prezentarea asociației și a activităților și cuvintele de salut ale celor doi ierarhi ai Mitropoliei. Teodora Gârlonța, președinta ROYA, a vorbit despre motivația alegerii Sfintei Ecaterina ca ocrotitoare a asociației. Valentin Cioană, vicepreședinte ROYA Canada, a realizat o trecere în revistă a activităților din ultimul an ale organizației. Au urmat raportul financiar, realizat de către Patrick Cioată de la Vancouver, trezorierul asociației, și mărturia Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nicolae cu privire la modul în care tinerii din America Latină aleg Ortodoxia în zilele noastre.

Apoi, tinerii s‑au împărțit pe grupe, unde au discutat despre proiecte și activități prezente și viitoare. Câte doi responsabili din fiecare grupă au venit să vorbească despre ceea ce au descoperit împărtășindu‑și unii altora experiențele avute în cadrul ROYA.

În continuare a avut loc conferința părintelui protos. dr. Maxim Morariu, eclesiarhul Catedralei Episcopale din Saint‑Hubert, despre Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae și moștenirea lui, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri. Tinerii au solicitat recomandări de lectură din opera Părintelui Stăniloae, dar au fost curioși să afle mai multe și cu privire la viața și activitatea lui. La finalul discuțiilor, Preasfințitul Părinte Ioan Casian a intervenit și a subliniat importanța misionară și liturgică a textelor sale.

Programul a continuat cu slujba Vecerniei, cina și activități comune ale tinerilor.

Duminică, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae, împreună cu Preasfințitul Părinte Ioan Casian. La momentul rânduit, Părintele Mitropolit a vorbit tinerilor despre câutarea vieții veșnice: „Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Această întrebare nu este doar o interogație teologică, ci o chemare la convertire. Hristos nu oferă o definiție, ci o poveste. O parabolă care ne învață că iubirea nu se măsoară în cuvinte, ci în fapte. Iubirea nu se justifică. Ea se dăruiește. Samarineanul, cel disprețuit, se oprește. Se apropie. Leagă rănile. Plătește. Rămâne. Aceasta este milostenia adevărată: nu un sentiment, ci o lucrare. O lucrare a harului”.

La finalul evenimentului, Preasfințitul Părinte Ioan Casian i‑a oferit Înaltpreasfinției Sale Medalia omagială „Anul Centenar al Patriarhiei Române” din partea Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei și i‑a mulțumit pentru participare și cuvintele frumoase. În cuvântul de răspuns, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae a mulțumit tinerilor și tuturor organizatorilor. Evenimentul s‑a încheiat cu o agapă frățească, organizată de către parohia gazdă.